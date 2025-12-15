Decretan prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre del bebé muerto en Ciudad Real

Detenidos dos padres por la muerte violenta de su bebé de seis meses en Ciudad Real

Compartir







El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, en funciones de guardia, ha decretado para el padre del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave/homicidio por dolo eventual.

Para la madre del menor ha decretado libertad provisional, al imputarle de manera provisional como presunta autora de un delito de abandono de familia, tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Tras tomarles declaración este lunes, el magistrado ha decretado que ambas imputaciones son provisionales y se concretarán a lo largo de la investigación judicial.

PUEDE INTERESARTE El bebé hallado muerto en Ciudad Real habría sido zarandeado con violencia por su padre, en estado ebrio

El procedimiento continúa instruyéndose en sede judicial. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según informaron fuentes policiales. Lo sucedido fue comunicado en torno a las 10:30 horas, tras recibir la Policía llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble.

La abuela materna llevaba dos años luchando por la custodia

La pareja era politoxicómana y vivía de okupa, y según este mismo medio, la abuela materna llevaría más de dos años luchando por obtener la custodia de sus nietas al conocer la difícil situación que atravesaban. La mujer incluso solicitó la retirada de la patria potestad de las menores, aunque la justicia archivó el procedimiento.

La mujer detenida era además víctima de violencia machista, pero acabó retirando la denuncia contra su pareja y padre de su hija por miedo tras sus episodios de violencia física y verbal. Un testigo afirma que escuchó "llorar" al niño esta pasada noche del jueves al viernes: "Es una pena lo ocurrido", indicaba a 'La Tribuna de Ciudad Real'. La mujer habría vivido en el piso okupa sola con anterioridad, antes de empezar a convivir con el padre del bebé fallecido.