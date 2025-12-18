Nacho Ansó, director de los hoteles NH en Sevilla, sufrió un infarto mientras circulaba en moto, lo que provocó el accidente mortal

Muere Nacho Ansó, director de los hoteles NH, en un accidente de moto en Sevilla

Este jueves se ha conocido la causa del accidente de tráfico mortal de Nacho Ansó, director de los hoteles NH en Sevilla. El profesional del sector hotelero sufrió un desvanecimiento repentino como consecuencia de un infarto mientras circulaba en su moto, lo que provocó el suceso.

Así lo ha determinado la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de la capital andaluza, indican fuentes como 'Diario de Sevilla'. Numerosas personalidades y entidades han lamentado la muerte del navarro.

El siniestro ocurrió a las 09:05 horas del martes 16 de diciembre en el puente del Cristo de la Expiración, en dirección a la entrada de la ciudad. Ansó, de 53 años, perdió el control de su moto tras el desvanecimiento y colisionó frontalmente con un automóvil que circulaba en sentido contrario. Los servicios de emergencia se desplazaron inmediatamente al lugar, pero no pudieron salvarle la vida.

El impacto fue tan grave que el motorista falleció en el acto. Los equipos sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito. La Policía Local de Sevilla abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, la cual quedó cerrada tras conocer el resultado de la autopsia. Mientras tanto, se desplegó un amplio dispositivo policial y se esperaba la llegada de la comisión judicial para proceder al levantamiento del cuerpo.

Por motivos de seguridad, se habilitaron desvíos de tráfico en el puente, generando retenciones importantes en los accesos a la ciudad. La Policía recomendó a los conductores utilizar rutas alternativas hasta que la vía quedara despejada. En las labores de control y asistencia también colaboraron agentes de la Policía Nacional.

Ignacio Ansó dedicó toda su carrera profesional al grupo NH Hoteles. Entre diciembre de 2004 y enero de 2012 dirigió el hotel NH Plaza de Armas, y posteriormente asumió la dirección del NH Collection en la avenida Diego Martínez Barrio, donde iba a cumplir 14 años al frente del establecimiento el próximo febrero. Diplomado en Turismo por la Escuela Universitaria de Turismo de Pamplona, inició su trayectoria en NH como jefe de recepción en el NH Gran Hotel de Zaragoza, donde años más tarde se convirtió en director, cargo que ocupó entre diciembre de 1999 y noviembre de 2004. Antes de trasladarse a Sevilla, también dirigió el hotel Tryp Sancho Ramírez en Pamplona.