Iván Sevilla 17 DIC 2025 - 11:57h.

Tras el incidente ocurrido este 17 de diciembre, el policía fue trasladado a un centro sanitario

El afectado no presentaba lesiones graves, en principio, por el impacto accidental de la bala

SevillaUn policía ha resultado herido de bala este 17 de diciembre en el transcurso de un operativo después de haber sido alcanzado por un disparo accidental. Según ha concretado la Policía Nacional, el suceso ha ocurrido en el municipio de Los Molares (Sevilla).

Recordamos que en noviembre otro agente en la misma provincia andaluza acabó en el hospital tras ser tiroteado por unos presuntos narcotraficantes. En aquella ocasión los implicados usaron incluso armas de guerra.

Fueron unos hechos muy distintos a los que han acontecido ahora, ya que el afectado estaba participando en una actuación contra las estafas cibernéticas, con sus compañeros de la UDEF. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Sin lesiones de gravedad

Desde el Cuerpo han aclarado que el accidente con el arma que portaba uno de los policías no ha causado, en principio, lesiones de gravedad en el agente herido. Ha sido trasladado a un centro sanitario para ser atendido por los médicos.