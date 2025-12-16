Claudia Barraso 16 DIC 2025 - 18:29h.

Muere el director de los hoteles NH, Nacho Ansó, en un accidente de tráfico en Sevilla: chocó su moto contra un turismo

Nacho Ansó, director de los hoteles NH en Sevilla, ha fallecido este martes en un accidente de tráfico en el puente del Cristo de la Expiración, sobre las nueve de la mañana. La víctima viajaba en una moto, que acabó chocando con un turismo, provocando su muerte.

La Policía Local se hizo cargo de la investigación sobre el accidente y se ocupó de desviar el tráfico de la zona. El fallecimiento del motorista fue confirmado por los servicios de emergencias 112 de Andalucía, pero sin especificar la identidad del fallecido. Ansó murió en el acto como consecuencia de las múltiples y graves lesiones que sufrió en el impacto. Los sanitarios que acudieron al lugar trataron de reanimarle, sin suerte.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado ya al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde le realizarán la autopsia correspondiente. Los agentes a cargo de la investigación siguen intentando recabar pruebas y ordenar los hechos para esclarecer lo sucedido.

Segundo accidente mortal en dos días

Se trata del segundo accidente mortal en la ciudad en los últimos días, después de que en la noche de este domingo un motorista de 47 años perdiese la vida tras perder el control de su vehículo en el Puente de San Bernardo.

El fallecido llevaba toda su vida trabajando en NH hoteles. Comenzó dirigiendo el hotel Plaza de Armas desde 2004 hasta 2012 y este próximo febrero iba a hacer 14 años como director del NH Collection de la Avenida Diego Martínez Barrio. Sin embargo, este trágico accidente ha acabado con su vida de manera inmediata. Por el momento, su familia no ha ofrecido testimonio ni ha querido pronunciarse al respecto.