A prisión el hombre que maltrató, violó y prostituyó a su mujer para pagar sus deudas y comprar droga en Sevilla

Trece años por maltratar y violar a su pareja como "castigo" por hablar con un vecino: "A la próxima te rapo"

La Audiencia de Sevilla ha condenado a seis años de cárcel a un hombre que maltrató y violó a su esposa durante años y también prostituyó para poder saldar deudas que tenía y poder comprar droga. Un segundo hombre también ha sido condenado por agredir sexualmente a la mujer mientras la escena era grabada por el marido.

A pesar de las duras peticiones de prisión a las que se enfrentaban, el marido ha aceptado seis años de cárcel y el otro hombre dos años y nueve meses, tras llegar a un acuerdo previo con todas las partes implicadas. Los dos acusados reconocieron los hechos, los cuales ocurrieron entre 2019 y 2020, en un pueblo cerca de Sevilla. El escrito provisional de la Fiscalía cuneta que el marido “perpetraba malos tratos habituales, como golpes, empujones e incluso le llegó a poner un cojín en la cara”.

Cuando la víctima sufría agresiones sexuales su marido le humillaba grabando las escenas y las amenazaba con hacerlas públicas o echar a ella y a su hija del domicilio sino hacía lo que le decía. La mujer no tenía control sobre su teléfono móvil y no podía salir del domicilio si no era en compañía de su marido.

Llegó a agredir a su hija

Estas conductas han sido calificadas por la Fiscalía como “agresivas y desconsideradas”. Así como aseguran que el autor de las agresiones “abusaba de su superioridad y de la situación de la víctima”, según informa 'Diario de Sevilla'.

La hija de ambos también fue víctima de agresiones. Su padre llegó a golpearla en varias ocasiones cuando apenas tenía cuatro años, pero esta agresión nunca fue certificada porque la niña no fue vista por ningún profesional que le valorasen las lesiones.