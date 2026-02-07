El cocinero fue trasladado a un hospital con quemaduras severas pero acabó muriendo a causa de las heridas

Un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidenses, Olive Garden, ha muerto tras sumergir la cabeza en una freidora en Williamsport, Pensilvania. Según informa 'The Sun', el trabajador se quitó la ropa antes de llevarlo a cabo. Un portavoz de la Policía Estatal de Pennsylvania y el restaurante han calificado los hechos como un "intento de suicidio".

El cocinero fue trasladado a un hospital con quemaduras severas pero acabó muriendo a causa de las heridas. Otra trabajadora del restaurante tuvo que ser tratada por las quemaduras después de que ella y otros empleados tratasen de impedir que la víctima se hiciese daño. El restaurante cerró durante varios días tras el incidente.

La llamada al 911: "La gente está gritando"

'The Sun', 'The Daily Mail' y otros medios locales publicaron el audio de la llamada telefónica que se realizó al teléfono de emergencias estadounidense 911. El aviso le llegó a los agentes poco después de las 16:00 horas de la tarde del pasado viernes.

En el audio se escucha cómo el personal de emergencias le cuenta a las autoridades que "un varón metió la cabeza en las freidoras". El operador le explica que "no tiene muchos detalles" sobre lo ocurrido: "La gente está gritando, algún tipo de víctima de quemaduras...". Los agentes no han querido trasladar más información sobre el caso "por respeto al individuo y a su familia".