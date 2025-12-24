El accidente se ha producido este miércoles a las 17:30 horas en el kilómetro 186 en dirección a la capital del país

La autovía A-3 ha tenido que ser cortada en Cuenca, sentido Madrid, tras una colisión múltiple de cinco vehículos, que ha dejado a una persona atrapada en un coche. El 112 de Castilla-La Mancha informan en redes sociales que los medios de intervención están en el lugar de los hechos y todavía no se ha podido rescatar al afectado.

Según ha informado a EFE el 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido este miércoles a las 17:30 horas en el kilómetro 186 en dirección a la capital del país, a la altura del municipio conquense de Tébar.

La DGT ha informado del corte total de la carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte total de la carretera y mientras tanto, se está dando paso alternativo por la vía de servicio. Por el momento, se desconoce el número de afectados, aunque el 112 ha informado de que hay una persona atrapada en un vehículo.

En la zona están trabajando los bomberos de Motilla del Palancar, Guardia Civil, un médico de urgencias, una UVI y dos ambulancias.