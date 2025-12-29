La UE pide garantías de seguridad para Kiev "desde el día uno" del cese al fuego de Rusia

Donald Trump y Volodimir Zelenski, han vuelto a verse las caras este este domingo en Florida (EEUU) para cerrar un posible acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia. El presidente de EEUU y el líder ucraniano han asegurado que el pacto con Putin está "muy cerca", aunque el republicano, ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

"Hemos tratado un 95% de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", ha explicado Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", ha insistido en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".

Trump y Zelenski han mantenido una reunión de dos horas en la residencia del presidente estadounidense en Palm Beach que ha estado caracterizada por la celebración de una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Von der Leyen, en una primera reacción, ha constatado "buenos progresos" de cara a un acuerdo de paz en Ucrania en la videoconferencia pero ha insistido en que hace falta que Kiev esté completamente protegida a futuro para aliviar las preocupaciones de sus socios europeos.

"Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos", ha indicado Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, sin embargo, ha terminado reiterando que, para que estos esfuerzos fructifiquen, resulta "fundamental" que Ucrania y, por extensión, Europa, "cuente con garantías de seguridad firmes desde el día uno".

Zelenski propone hacer un referéndum en Ucrania sobre el acuerdo de paz con Rusia

Zelenski ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de efectuar un plebiscito para que los ucranianos decidan sobre el acuerdo de paz con Rusia que incluya la pérdida o no de los territorios invadidos por el Ejército ruso; esto ha aclarado el líder ucraniano que solo es una opción a contemplar, pero no es firme.

Zelenski ha subrayado, sin embargo, su interés en que el pueblo o el Parlamento ucraniano tengan voz si el plan se vuelve "excesivamente difícil" de digerir. "Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona. Es una tierra que pertenece a las generaciones", ha afirmado el presidente de Ucrania.

rump, por último, ha terminado avisando de que la paz es necesaria de forma inmediata y las próximas semanas de conversaciones a nivel de delegaciones serán absolutamente claves. "Porque si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra", ha manifestado.

Las conversaciones previas de Trump con Putin

Apenas unas horas antes del comienzo de la reunión, Trump sorprendía anunciando que había mantenido una conversación preparatoria con el presidente ruso, Vladimir Putin, que continuará con un segundo diálogo en las próximas horas.

Trump, sin embargo, no quiso dar detalles, mientras que el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov ha asegurado que ambos líderes han expresado serias dudas sobre la viabilidad de la contrapropuesta europea y ucraniana al plan del mandatario norteamericano para terminar con el conflicto.

"Los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, solo prolongará el conflicto", ha manifestado Ushakov.