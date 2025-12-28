Un amplio dispositivo busca a un motorista arrastrado por un arroyo en Íllora, Granada

El hombre trataba de atravesar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, en una zona conocida como la Sierra de Parapanda

El temporal complica el tráfico: seis carreteras cortadas por lluvia, trece afectadas por hielo y nieve y retenciones

Compartir







GranadaUn amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde la mañana de este domingo a un motorista que ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada). En Málaga, otros dos hombres también han desaparecido arrastrados por la corriente del río en Alhaurín el Grande.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, el suceso ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas de este domingo, momento en el que se ha activado la voz de alarma.

PUEDE INTERESARTE Buscan a un marinero gallego desaparecido en Nueva Zelanda: viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo

El hombre trataba de atravesar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, en una zona conocida como la Sierra de Parapanda, cuando la fuerza del agua lo ha arrastrado corriente abajo.

El desaparecido circulaba junto a otros dos motoristas

Según los primeros datos, el desaparecido circulaba junto a otros dos motoristas en el momento en el que sucedieron los hechos.

La Guardia Civil ha desplegado un importante operativo de búsqueda que incluye patrullas de Seguridad Ciudadana y especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que ya se encuentran sobre el terreno batiendo la zona.

Para reforzar el rastreo, el instituto armado ha movilizado al equipo Pegaso, especializado en el uso de drones para la búsqueda aérea, y ha activado un helicóptero de la Unidad Aérea que se dirige al lugar para apoyar desde el aire las labores de localización de esta persona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el dispositivo participan también efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial y de Protección Civil, que trabajan en un terreno complicado debido a que, según ha confirmado el regidor de Íllora, por el cauce "todavía baja bastante agua", lo que dificulta las tareas de acceso y rastreo.

Según adelanta el periódico 'Ideal', el desaparecido es un joven vecino de la localidad de Zujaira, perteneciente al municipio de Pinos Puente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otros dos hombres desaparecidos en Málaga

Otras dos personas han desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que ha afectado desde este sábado y la madrugada de este domingo a la provincia de Málaga.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que se están buscando a dos personas desaparecidas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que ha sido localizada la furgoneta de los dos hombres desaparecidos y que los efectivos se afanan en la búsqueda. Los dos desaparecidos, de los que no se tiene noticias desde anoche, cuando más llovía, son dos hombres de unos 50 años.