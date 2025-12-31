Alberto Rosa 31 DIC 2025 - 17:45h.

El "complejo" rescate de dos senderistas arrastrados por un alud y atrapados en una avalancha de nieve en La Rioja

Efectivos del GREIM de la Guardia Civil de Álora, en Málaga, han rescatado a dos jóvenes de 16 y 18 años que se encontraron extraviados en la Sierra de Almijara, en la que iban a ascender al pico Navachica, en Málaga.

Tras localizaros y facilitarles ropa y bebida caliente, se les acompañó al lugar en el que les esperaban sus familiares. El rescate se produjo cuando los jóvenes, que se encontraban realizando una ruta en la emblemática cima de la Sierra Almijara, no pudieron continuar su descenso al perder la luz natural y no disponer de linternas o elementos para ver en la oscuridad.

Alertados por la falta de noticias, los servicios de emergencia activaron al GREIM, especializado en rescates en zonas de montaña o terrenos de difícil acceso. Desde la Guardia Civil informaron que no ambos jóvenes se encontraban bien, aunque con frío tras permanecer detenidos en la montaña, y no fue necesaria asistencia sanitaria una vez completado el rescate.

El Pico Navachica, con 1 831 metros de altura, es el punto más elevado de la sierra situada en el término municipal de Nerja y forma parte del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. La ruta hacia su cumbre combina tramos de sendero con zonas más exigentes, y ofrece panorámicas que atraen a senderistas de distintos niveles.

El GREIM ha publicado en su perfil de Instagram imágenes del rescate a los jóvenes. En el vídeo se puede ver a los efectivos acompañando a los jóvenes con linternas hasta el punto en el que les esperaban sus familiares.

Este rescate recuerda la importancia de planificar las salidas y rutas de senderismo, así como comprobar la previsión meteorológica y llevar siempre material básico de seguridad, como linternas o frontales, especialmente en jornadas con menos horas de luz solar y en entornos de alta montaña.