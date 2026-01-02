El PSOE denuncia que las campanadas de Sevilla sonaron con tres minutos de retraso

Antonio Bernal Sevilla, 02 ENE 2026 - 14:08h.

La formación critica que el retraso en las campanadas generó confusión entre los asistentes

Los socialistas lamentan "el fiasco" que supuso la Nochevieja para los sevillanos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha cargado duramente contra la organización de las campanadas de Año Nuevo celebradas en la Plaza Nueva, calificando el acto como un “fracaso”.

Desde el PSOE consideran que lo ocurrido en la noche del pasado miércoles supuso un serio contratiempo tanto para los asistentes como para la imagen de la capital hispalense. La portavoz adjunta del grupo, Sonia Gaya, ha descrito el episodio como un auténtico “bochorno”, al señalar que las campanadas apenas pudieron oírse y que, además, se produjeron con un retraso cercano a los tres minutos respecto a la medianoche. Esta circunstancia, según ha explicado, generó una notable confusión entre el público congregado y obligó a muchas personas a recurrir a sus teléfonos móviles para seguir el cambio de año.

El Grupo Municipal Socialista critica la imagen mostrada en las campanadas

Los socialistas han puesto especial énfasis en el impacto negativo que este incidente tuvo sobre la proyección exterior de Sevilla. A juicio del grupo municipal, la situación resultó especialmente delicada teniendo en cuenta la presencia de numerosos visitantes, entre ellos turistas extranjeros, que mostraron sorpresa y malestar ante lo sucedido. “No se trata solo de una cuestión turística, sino de la imagen que ofrece una capital que aspira a situarse al nivel de las grandes ciudades y que no puede permitirse este grado de improvisación”, han señalado desde el PSOE.

A los problemas con el sonido y la sincronización de las campanadas se sumó, según denuncian los socialistas, un espectáculo pirotécnico posterior que consideran claramente insuficiente. En su valoración, el lanzamiento de fuegos artificiales fue muy limitado y no estuvo a la altura de un evento de estas características en una ciudad como Sevilla. Desde el grupo municipal aseguran que este cierre no logró compensar los fallos previos ni ofrecer una experiencia acorde a las expectativas de los asistentes.

El PSOE ha recordado que la ciudad vivió una Nochevieja muy distinta hace apenas dos años, cuando las campanadas se retransmitieron por primera vez para toda España desde la azotea del Ayuntamiento. Aquella iniciativa, subrayan, supuso un evento de gran repercusión mediática y colocó a Sevilla en el centro de la atención nacional. Aunque reconocen que no estuvo exenta de controversias, consideran que fue una apuesta ambiciosa que proyectó una imagen potente de la ciudad. “Hemos pasado de aquello a prácticamente nada”, ha lamentado Gaya, quien ha acusado al alcalde de carecer de una idea clara sobre qué modelo de ciudad quiere mostrar. En este sentido, ha ironizado señalando que Sanz “sigue dando la campanada”.