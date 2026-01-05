La mujer dejó a su hijo en el interior de su vehículo estacionado en un centro comercial durante 40 minutos

El bebé abandonado en Sevilla por sus padres tenía restos del cordón umbilical y "no habría nacido en un hospital"

Compartir







Una madre de Almería ha sido condenada a nueve meses de prisión por dejar a su hijo de dos años solo en el interior de su vehículo, estacionado en un centro comercial, durante más de 40 minutos.

Los hechos tuvieron lugar el 9 de mayo de 2025 en el aparcamiento del centro comercial Torrecárdenas de la capital almeriense, cuando la mujer dejó al pequeño dormido en su silla y con las puertas cerradas entre las 20:11 y las 20:53 horas.

PUEDE INTERESARTE Los momentos de tensión en el rescate del niño olvidado en un coche en Cartagena: lo llevaron a un súper para aclimatarlo

La sentencia de la Sección Segunda, a la que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso de la defensa y ratifica el fallo del Juzgado de lo Penal 1 por un delito de abandono temporal de menores, que incluye además una orden de alejamiento del menor a 200 metros durante un año y nueve meses.

"Evidente riesgo" y "grave desamparo"

El tribunal considera probado que la madre generó una situación de "evidente riesgo" y "grave desamparo" para el menor, una persona "totalmente dependiente" y sin recursos para enfrentar peligros o situaciones de angustia.

PUEDE INTERESARTE Dejan abandonado a su hijo de cinco años en el coche para irse de copas en Lugo

La resolución detalla que fue un guardia de seguridad quien alertó de la presencia del niño y se realizaron varios avisos por megafonía sin éxito, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que tuvo que esperar un "largo lapso temporal" hasta que apareció la acusada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los magistrados rechazan el argumento de la defensa, que alegó un "estado de necesidad" por enfermedad repentina, ya que las grabaciones de seguridad revelaron que la mujer iba acompañada de otros tres adultos con los que podría haber dejado al niño.