A su llegada, los agentes comprobaron que el niño no respondía a estímulos, por lo que rompieron una ventanilla

Un niño, en estado crítico tras ser olvidado dentro de un coche a pleno sol en Cartagena: la madre fue a hacer la compra

Un niño de dos años ha sido rescatado este jueves por la Policía Local de Cartagena cuando se encontraba en estado crítico en un vehículo al sol con las ventanillas cerradas. Los hechos han tenido lugar en el aparcamiento de un supermercado de la localidad de Cabo de Palos. La madre del menor estaba haciendo la compra.

En el rescate del pequeño se han vivido momentos de tensión. A su llegada, los agentes comprobaron que el niño no respondía a estímulos, por lo que rompieron una ventanilla para proceder al rescate.

“Una vez fuera, lo trasladaron inmediatamente al interior del supermercado con el fin de aprovechar el ambiente refrigerado y estabilizar su temperatura corporal, mientras llegaban los servicios sanitarios”, ha señalado el concejal de Seguridad de Ciudadana de Cartagena, José Ramón Llorca.

Aparentemente dormido y sudando

El personal de la UME confirmó la gravedad de la situación y destacó que la intervención policial resultó determinante para evitar un desenlace fatal. El menor fue trasladado al Hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica. La Guardia Civil instruyó diligencias sobre los hechos y dispuso el traslado del vehículo al depósito municipal.

La mujer dejó al pequeño en el vehículo encerrado mientras hacía la compra en un supermercado próximo. Algunos presentes se percataron de que el menor estaba solo, recluido en el coche, aparentemente dormido y sudando abundantemente.

Fue entonces cuando los viandantes alertaron a los servicios de Emergencias. Los agentes tomaron declaración a la madre a fin de tratar de esclarecer qué pasó. Se baraja que se trató de un despiste de la mujer, que no tuvo conciencia del riesgo que entrañaba dejar al pequeño ahí.

El coche fue trasladado al depósito municipal. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local la felicitación a los agentes de la Policía Local que salvaron la vida al pequeño, informan fuentes municipales.