Ha sido el discurso de Estado de la Unión más largo de la historia, con una duración de 1 hora y 47 minutos

Todos advierten a Donald Trump de las nefastas consecuencias de atacar a Irán

Donald Trump ha hecho balance en el Congreso sobre su primer año de mandato en un discurso sobre el Estado de la Unión que ha sido el más largo de la historia, –tras una hora y 47 minutos–, y en el que una vez más ha vuelto a presumir de su política y de sus ‘logros’.

Subrayando que con él Estados Unidos goza de una economía boyante, ha defendido sus controvertidas medidas arancelarias, sus polémicas políticas migratorias e internacionales y se ha jactado tanto de los demócratas como del aumento del gasto para la OTAN, felicitándose al mismo tiempo de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y atribuyéndose también el mérito de la operación que ha acabado con ‘El Mencho’, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, en México.

Donald Trump y los momentos clave de su discurso de Estado de la Unión

Convirtiendo el momento en todo un show en el que llegó a reunir a una familia venezolana por sorpresa, entregó distinciones a militares e hizo una exhibición de desprecios hacia sus rivales, Donald Trump tampoco dejó pasar por alto la última decisión del Tribunal Supremo de anular parte de los gravámenes impuestos desde Washington a medio mundo, señalando a los jueces y subrayando que se equivocaron por anular sus aranceles.

En momentos en los que su popularidad está más baja que nunca, Donald Trump vuelve a sacar pecho, destacando sus políticas contra los inmigrantes y subrayando que el primer deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses.

Además, en lo internacional, el presidente estadounidense, que ahora se refiere a Venezuela como “un nuevo amigo”, ha endurecido su discurso contra Irán, asegurando que no permitirá que tenga armas nucleares.

“Durante décadas, la política de Estados Unidos ha sido nunca permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Muchas décadas. Desde que tomaron el control de esa orgullosa nación hace 47 años, el régimen y sus asesinos aliados no han propagado más que terrorismo, muerte y odio”, ha dicho.

Todo ello, además, contextualizado en un momento en que la tensión bélica continúa escalando a uno y otro lado, pese a que en su discurso de casi dos horas Donald Trump también ha encontrado el momento para alardear de haber terminado con ocho guerras, deshaciéndose en elogios hacia su secretario de Estado, Marco Rubio.

Respecto a Ucrania, y en el día en que se cumplían 4 años del inicio de la guerra y la invasión rusa, el magnate republicano apenas hizo mención para subrayar que han trabajado “muy duro” para ponerle fin, aprovechando la cuestión para burlarse de haber logrado que los socios de la OTAN aumenten su gasto en defensa en un 5%: “Todo lo que enviamos a Ucrania es a través de la OTAN, y ellos nos pagan la factura completa”, ha dicho.

Donald Trump y la defensa de su política migratoria

Por otro lado, su defensa de su política migratoria ha provocado uno de los momentos más tensos con los demócratas, a los que ha acusado de haber hecho de Estados Unidos un lugar menos seguro.

Cargando contra la oposición, Trump ha insistido en que el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses y “no a los indocumentados”, reafirmándose en la contundencia de sus controvertidas medidas.

En su discurso, convertido en todo un espectáculo televisivo, el presidente además ha exhibido a varios de sus invitados para adornar todos sus logros y arrancar el aplauso del Congreso. Entre ellos, el equipo de Hockey, que acaba de volver de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina d’Ampezzo con una medalla de oro, algo que ha calificado como un orgullo para todo el país, llegando a anunciar que condecorará a uno de sus jugadores con la medalla presidencial de la libertad.