Detienen a un hombre de 37 años por realizar tocamientos a una menor en Nochevieja en un hostal de Málaga

Vehículo de la Policía Nacional, recurso. Policía Nacional

  • Ambos se alojaban en el mismo hostal de la capital malagueña

  • El presunto agresor aprovechó que la menor se encontraba en estado ebrio para abusar de ella

MálagaUn hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga después de ser denunciado por una agresión sexual a una menor de 16 años en un hostal donde ambos estaban alojados en la plaza del Carbón.  

La supuesta agresión se produjo en Nochevieja en un baño del hostal. El presunto agresor, de 37 años y nacionalidad extranjera, aprovechó que la menor, también extranjera, se encontraba ebria para realizar los tocamientos de carácter sexual, según recoge el Diario Sur.

La víctima alertó al recepcionista de lo sucedido quien llamó a la Policía. Los agentes interrogaron a ambas partes y detuvieron al acusado a quien trasladaron hasta la Comisaria Provincial.

