Los afectados denuncian la falta de información por parte de Renfe y Adif

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía

Las incidencias en los trenes de la estación de Santa Justa (Sevilla) provocan malestar entre los pasajeros por los retrasos. En esta ocasión se ha debido al intento de robo de cable entre Guadajoz (Carmona) y Córdoba. Según informa 'Lavozdelsur.es', los afectados denuncian la falta de información por parte de Renfe y Adif.

Una pareja canadiense ha explicado a 'EFE' que tenían que viajar en un Avant con destino a Málaga, pero minutos antes de la hora les han informado de que serían trasladados en autobús tras haberse cancelado el viaje. Ambos han lamentado que no es la primera vez que les sucede, sino la cuarta o quinta: "Se han retrasado muchísimas veces los trenes". La pareja decidió viajar un día antes para evitar complicaciones.

“No sabemos nada del retraso", lamenta una pasajera

Otra usuaria, con un viaje con destino Granada, ha criticado que solo puede seguir la evolución del problema a través de las aplicaciones oficiales de Renfe y Adif. “No sabemos nada del retraso, ni si nos van a montar en un autobús”, ha denunciado. La viajera ha señalado que hay una clara "falta de infraestructuras mínimas" en la zona de espera: "Aquí no hay ni asientos, esto no es manera de tratar a la gente".

Esta mujer ha recalcado también que los mensajes por megafonía solo se han transmitido en español, un fallo al constatar que es habitual la afluencia de turistas internacionales. “Si eres guiri aquí te mueres de la risa”, ha destacado. Estas incidencias han reavivado el debate sobre la calidad del servicio ferroviario y el impacto de los retrasos y las cancelaciones de los trenes.