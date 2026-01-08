Los jóvenes seleccionados podrán disfrutar de un viaje gratuito en tren por Europa durante 30 días

La Comisión Europea (CE) ha otorgado casi 4.000 billetes de tren gratuitos para viajar por Europa a jóvenes españoles que cumplieron 18 años en 2025, lo que supone cerca del 10 % de las 40.000 prestaciones concedidas dentro de una iniciativa europea, según anunció la institución en un comunicado.

Como parte del proyecto ‘Descubrir la UE‘, la Comisión lanzó en octubre un sorteo para que los jóvenes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Eramus+ pudieran optar a estos obsequios.

Esta convocatoria estuvo abierta a personas nacidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, y recibió más de 246.000 solicitudes, de las cuales 18.000 procedieron de españoles.

De los 40.024 billetes otorgados, uno de cada diez fueron concedidos a españoles, que recibieron 3.897 aceptaciones, solo por detrás de alemanes (6.837), franceses (5.540) e italianos (4.888).

En el conjunto de la UE, dos de cada tres solicitudes vinieron de estudiantes escolares y casi el 20 % de alumnos de educación superior.

Viaje gratuito y descuentos en el país receptor

Los jóvenes seleccionados podrán disfrutar de un viaje gratuito en tren por Europa durante 30 días entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Además, se les permitirá acceder a descuentos en el transporte público, el alojamiento, la comida y actividades culturales en 36 países europeos, gracias al Carné Joven Europeo.

Con este proyecto, el Ejecutivo comunitario pretende potenciar los viajes sostenibles, el intercambio cultural y la unidad europea, justo cuando la institución cumple "40 años de viajes por Europa sin fronteras", tras el acuerdo de Schengen.

Desde 2018, más de 1,9 millones de jóvenes han solicitado 431.931 abonos de viaje.

Al igual que en ediciones anteriores, se implementarán medidas especiales para garantizar el acceso a viajeros procedentes de islas, regiones ultraperiféricas o zonas remotas, explicó la Comisión.

«DiscoverEU ofrece a miles de jóvenes europeos la oportunidad de explorar nuestro continente, conocer gente nueva y experimentar de primera mano el valor de la libre circulación. Esta edición especial del 40º aniversario de Schengen nos recuerda que la movilidad es un derecho que valoramos; una piedra angular de nuestra identidad europea compartida», expresó el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.