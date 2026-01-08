La detenida está acusada de asesinato con alevosía

A prisión la madre del bebé que fue encontrado muerto en los baños de un hospital de Gran Canaria

Gran CanariaLa mujer enviada a prisión preventiva bajo la acusación de haber asesinado a su hija recién nacida en el sur de Gran Canaria había dado a luz a la niña en los mismos baños de la clínica donde dejó abandonado su cuerpo y puede enfrentarse a cargos que comportan reclusión permanente.

En un comunicado difundido este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explica que la instrucción llevada a cabo hasta el momento revela que la mujer había acudido el sábado 3 de enero al Hospital San Roque Meloneras, de Maspalomas, centro privado donde varios trabajadores la vieron entrar embarazada.

Ese detalle y el hecho de que la exploración ginecológica a la que fue sometida el 4 de enero confirma que acababa de dar a luz llevan a los investigadores a concluir que la niña nació en los baños donde su madre, presuntamente, la mató o la dejó morir.

El juez maneja las dos hipótesis

Porque el juez de San Bartolomé de Tirajana al cargo del caso maneja esas dos hipótesis: o bien asesinó a la niña nada más nacer, o bien, "con intención de causarle la muerte, la abandonó en el lugar del parto, donde fue descubierto el cadáver ese mismo día", precisa el TSJC.

La orden de prisión se ha dictado para prevenir una posible fuga, ya que la detenida está acusada de asesinato con alevosía.

"El delito de asesinato con alevosía está castigado con pena de prisión de hasta 25 años y el de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad, con pena de prisión permanente revisable", recuerda el TSJC.