La meningitis, una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes: claves para evitarla

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía está haciendo un seguimiento en el entorno más cercano de la niña de 5 años que falleció por una meningitis "fulminante" (sepsis meningocócica). Por el momento no hay ninguna novedad, según ha informado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ante los periodistas.

Sanz ha explicado que desde su departamento se lleva a cabo "una vigilancia estrecha", principalmente del entorno más cercano de la menor, sin noticias de que haya alguna nueva afectación.

También ha reivindicado la actuación de la Consejería desde tener conocimiento del caso se activaron los protocolos de control con carácter previo al fallecimiento y que se está evaluando la situación y "la complejidad con la que se haya desarrollado".

El consejero además ha añadido que eso tiene que ver "con qué tipo de vacunación" tenía la niña fallecida y con "circunstancias concretas", pero ha preferido ser "prudente" hasta que termine la investigación.