Amplio despliegue policial por un vecino de Camas, Sevilla, atrincherado en su casa
Los agentes acudieron al domicilio a las 7:15 horas tras un aviso por ruidos en el interior
SevillaLa Policía Nacional mantiene desplegado este 11 de enero un amplio operativo para detener a un hombre atrincherado en su vivienda ubicada en el municipio de Camas.
Así lo han confirmado fuentes policiales a Europa Press. Los agentes están negociando con él para que cese su actitud y comportamiento, desde que llegasen al lugar a las 7:15 horas.
Un aviso por ruidos en el interior del domicilio donde continúa encerrado movilizó a las patrullas. Posteriormente y, ante la situación que se encontraron, fueron acudiendo más efectivos.
Discusión y varios disparos al aire
Según publican medios como 'Diario de Sevilla' o 'ABC', el inmueble está en el número 13 de la calle Melilla dentro del barrio de la Extremeña. El vecino efectuó varios disparos al aire antes de atrincherarse.
Ninguna persona resultó herida por esos tiros con un arma corta de fuego que se produjeron después de una discusión mantenida con otro residente en la misma zona.
El periódico 'ABC' detalla que es un joven de 30 años que vive solo en el domicilio y desde hace unos pocos meses.