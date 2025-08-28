El joven se ha suicidado con un armas después de 35 horas de negociaciones infructuosas

Un joven se atrinchera con un arma en su casa de Agost, Alicante: la Guardia Civil despliega un amplio dispositivo frente a la vivienda

Compartir







AlicanteEl joven de 25 años que llevaba 35 horas atrincherado en su vivienda de Agost (Alicante) ha terminado con un triste final. Según fuentes oficiales, el hombre, que sufría un brote psicótico, finalmente se ha suicidado y al escuchar el tiro los agentes han accedido a la vivienda.

El joven permanecía atrincherado desde las 2 de la madrugada de este miércoles en la armado con varias escopetas de caza. Según fuentes de la investigación, hacia las 12.45 horas se escuchó un disparo desde el exterior y, al entrar los agentes, hallaron el cuerpo sin vida del hombre.

PUEDE INTERESARTE Los Reyes llegan a Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños causados por los fuegos

Un operativo de alto riesgo

Desde el primer aviso, recibido a las dos de la madrugada del miércoles por parte del padre del joven, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de seguridad en torno al domicilio, situado en la calle Fermín Sánchez, muy cerca del Ayuntamiento.

Durante todo el tiempo, un equipo de psicólogos y mediadores especializados intentó convencerle para que depusiera su actitud, pero el joven no atendió a razones.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un asesino en serie argentino que mataba a personas sin hogar, los descuartizaba y carbonizaba los cadáveres

Una localidad en vilo

Los vecinos de Agost, municipio de unos 5.000 habitantes, vivieron dos jornadas de gran tensión ante un suceso inédito en pleno centro urbano. La zona estuvo acordonada por motivos de seguridad, aunque no fue necesario evacuar a las viviendas más próximas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El alcalde, Juanjo Castelló, ha reconocido la “preocupación palpable” que se vivía en el pueblo y ha destacado que no constaban antecedentes de comportamientos violentos en el joven.

La principal hipótesis es que el fallecido pudo sufrir un brote psicótico, lo que le llevaba a pensar que alguien quería hacerle daño. Según fuentes municipales, nada hacía prever un desenlace como el ocurrido, ya que el joven no había protagonizado incidentes similares en el pasado.