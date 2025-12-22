Logo de telecincotelecinco
Madrid
Sucesos

Un hombre se atrinchera en su vivienda de Chamberí con un arma de fuego: ha sido detenido tras entrar los agentes en el domicilio

Policía Nacional en Madrid
Policía Nacional en Madrid. Europa Press
Un hombre ha sido detenido este lunes después de atrincherarse en una vivienda del barrio madrileño de Chamberí mientras portaba un arma de fuego. Los hechos han ocurrido en un piso de la calle de Vallehermoso, en el número 86.

Un testigo ha dado aviso a las autoridades sobre las 11.50 horas de este lunes 22 de diciembre, según fuentes como 'ABC'. Hasta el lugar se han desplazado numerosas dotaciones policiales, incluidas de la Unidad de Prevención y Seguridad de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid.

La esposa y el hijo menor del individuo habrían sido agredidos

La zona ha sido acordonada tras el aviso. La esposa y el hijo menor del varón, que estaban en la vivienda y presuntamente habrían sido agredidos, han podido salir del inmueble, detallan las fuentes locales.

Con posterioridad, los agentes han entrado en la vivienda y han procedido a detener al individuo, de 35 años y nacionalidad española. Como han informado las autoridades, no ha habido que lamentar ningún herido. Los agentes tratan de esclarecer lo sucedido.

El barrio madrileño de Chamberí se sitúa al norte del distrito Centro de la capital, en una zona céntrica pero eminentemente residencial. Limita con áreas como Moncloa-Aravaca y Salamanca, y está bien comunicado por algunas de las principales vías y ejes de transporte de Madrid.

