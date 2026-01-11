El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género

El hombre permanece detenido y será puesto mañana a disposición del juzgado

Compartir







CádizEl hombre de 60 años que esta madrugada ha sido detenido tras matar presuntamente a su mujer en la casa en la que ambos convivían, en Olvera (Cádiz), alertó a su hija de lo sucedido, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Fue la hija quien, tras ser alertada por el padre, llamó a los servicios de emergencia 112 a las 01:48 de esta madrugada.

Los servicios de emergencias, con una patrulla de la Guardia Civil, acudieron al lugar, una vivienda de dos plantas en una céntrica calle de la localidad de Olvera, y comprobaron que la mujer había fallecido.

PUEDE INTERESARTE La mujer asesinada en Las Palmas por su marido tenía cinco hijos, dos menores de edad

En la misma casa estaba su marido, de 60 años, tras lo que los agentes activaron en ese momento el protocolo judicial para casos de violencia de género.

La juez de guardia, el médico forense y un equipo de Policía judicial de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, momento en el que el marido quedó detenido.

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte, en la que, según fuentes próximas al caso, no se han usado ni armas de fuego ni armas blancas. El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia.

El hombre permanece detenido y será puesto mañana a disposición del juzgado número 1 de Arcos de la Frontera.

Ayuda contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.