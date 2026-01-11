Logo de telecincotelecinco
Incautan 75 kilos de hachís y detienen a dos personas tras un tiroteo con un herido en Mijas, Málaga

Paquetes de droga en Mijas, Málaga
Los policías hallaron fardos de droga en la zona de huida de los sospechosos. Ayto de Mijas

  • Un episodio con amenazas, disparos y seguimiento policial acabó con cuatro vehículos accidentados

  • La víctima alcanzada por una bala en Mijas fue atendida y evacuada a un centro hospitalario

MálagaOtro tiroteo más que se registra en la provincia de Málaga. Tras el que hubo en Marbella, varios disparos han dejado un herido en Mijas, donde dos personas han acabado detenidas y se han incautado 75 kilos de hachís.

Los hechos ocurrieron este 10 de enero por la tarde en un punto del municipio al que acudió la Policía Local, según ha informado el Ayuntamiento. Había un vehículo volcado.

Posteriormente descubrieron que ese siniestro vial se derivaba de un episodio previo violento con amenazas, tiros y una huida de los implicados. Al final, hasta cuatro automóviles resultaron accidentados.

Un alcanzado de bala fue evacuado al hospital

Durante ese suceso, una persona fue alcanzada por una bala y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios que se movilizaron hasta el lugar. Luego, la evacuaron a un centro hospitalario.

La Policía Local desplazó hasta cinco patrullas en el operativo para localizar, gracias a la aportación de testigos, a los sospechosos de lo ocurrido. Tras identificarlos, fueron arrestados por varios delitos.

Además de encontrar una pistola con la que uno había disparado, descubrieron numerosos fardos de droga en la zona por donde se habían dado a la fuga los individuos.

