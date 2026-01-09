Muere un hombre al recibir dos disparos en un domicilio de Getafe

Claudia Barraso 09 ENE 2026 - 21:15h.

Un hombre ha muerto tras recibir dos disparos en una vivienda en Getafe, Madrid. Los hechos se produjeron en torno a las cinco y media de la tarde en la calle Ramón Rubial, donde un hombre ha terminado falleciendo a causa de la herida provocada por un arma de fuego.

La Policía ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Por el momento, los agentes han confirmado que se ha producido la detención de un hombre de nacionalidad dominicana que podría estar relacionado con los hechos y que aún están buscando a otro sospechoso, pero no han confirmado su identidad ni nacionalidad.

El disparo se ha producido en un edificio de la calle Ramón Rubial, concretamente en el número 17. Del lugar, algunos testigos han visto que un hombre, herido de gravedad, huía del edificio rápidamente. Hasta allí se han desplazado servicios de emergencia que han atendido al herido intentando reanimarle antes de trasladarle a un centro hospitalario para ser atendido por los médicos.

Podría tratarse de un ajuste de cuentas

Algunos vecinos de la zona donde se ha producido el ataque afirman que podría tratarse de un ajuste de cuentas, según han confirmado a algunos medios como ‘Agencia EFE’. Hasta el lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) y el VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.

Desde el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han informado a través de redes sociales sobre el ataque, confirmando que se trata de una reyerta por la que los sanitarios han atendido a dos pacientes, “un varón de 42 años con heridas por armas de fuego en abdomen y cuello que finalmente ha fallecido. Hemos atendido a otro varón de 27 años con un traumatismo craneoencefálico leve”.

La víctima del ataque, un hombre de 47 años ha fallecido por la herida de bala que presentaba en el cuello y el abdomen, mientras que del otro herido, el joven de 27 años, el cual no han confirmado si se trata del detenido, ha sufrido un golpe en la cabeza por el que ha necesitado atención médica en un hospital.