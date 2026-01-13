El detenido había contado antes que dio un puñetazo a la mujer accidentalmente durante un brote de epilepsia que sufrió

Detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer en Olvera, Cádiz

Compartir







CádizLa autopsia ha confirmado que María Isabel, la mujer de Olvera, Cádiz, asesinada presuntamente por su marido en su casa la madrugada del pasado domingo, murió por asfixia, han confirmado fuentes próximas a la investigación.

El hombre, de 60 años, ha pasado este martes a disposición judicial, tras ser detenido en la madrugada del domingo cuando la Guardia Civil y los servicios de emergencia acudieron a la casa en la que ambos convivían y comprobaron que la mujer, de 58 años, estaba muerta.

El detenido había contado antes que dio un puñetazo a la mujer accidentalmente durante un brote de epilepsia que sufrió, extremo que la autopsia ha descartado.

PUEDE INTERESARTE Investigan la muerte de una pareja en su casa de Las Palmas

No existían denuncias previas

El Ministerio de Igualdad confirmó este lunes la muerte como asesinato por presunta violencia de género "presuntamente asesinada por su pareja" y ha mostrado su condena y ha señalado que no existían denuncias previas por violencia de género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), tras recibir el comunicado oficial del Ministerio de Igualdad en el que se condena el asesinato por violencia de género de la vecina de su localidad, como señal de "rechazo y firme condena" ha declarado un día de luto oficial en el municipio, en el que las banderas del Consistorio ondearan a media asta.