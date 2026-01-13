El procesado aceptó íntegramente las penas solicitadas tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad

La Audiencia de Almería ha condenado a una pena de 10 años y un día de prisión a un hombre que sometió a agresiones sexuales continuadas a su hija menor de edad desde que tenía cinco años hasta que cumplió los nueve, aprovechando los momentos en que se quedaban solos en el domicilio familiar situado en El Ejido (Almería).

El procesado aceptó íntegramente las penas solicitadas tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular en el acto del juicio. La sentencia de la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso EFE, considera al acusado autor criminalmente responsable de un delito continuado de agresión sexual a menor de 13 años.

El padre agredía a su hija cuando estaban solos en casa

El tribunal declara probado que el hombre, "guiado por un ánimo libidinoso y aprovechándose de su situación de preeminencia familiar", agredió sexualmente a la menor de forma sistemática entre 2011 y 2015. Según el relato de hechos probados, que el propio acusado ha validado con su confesión, las agresiones consistían en tocamientos en los pechos, besos en la boca y el cuello, así como penetraciones.

Estos actos se producían cada vez que ambos se encontraban solos en la vivienda o en lugares de la casa apartados de la vista de terceros. La situación cesó en 2015, cuando la custodia de la menor fue otorgada a la abuela materna y la víctima se trasladó a vivir a otra provincia andaluza.

La joven rompió su silencio con 17 años

Los hechos no fueron denunciados hasta abril de 2023, cuando la joven, ya con 17 años, decidió romper su silencio y acudir a las autoridades. La sentencia recoge que la víctima ha presentado sintomatología compatible con el trauma sufrido. Además de la pena privativa de libertad, el fallo impone al condenado la privación de la patria potestad sobre la hija y la inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo que conlleve contacto con menores durante seis años.

Asimismo, se establece una medida de libertad vigilada por tiempo de 10 años que se ejecutará tras su salida de prisión, y una estricta orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante 20 años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su hija con 30.000 euros por los daños morales causados, cantidad que devengará los correspondientes intereses legales.