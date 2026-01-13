Antonio Bernal Níjar (Almería), 13 ENE 2026 - 16:16h.

La Guardia Civil recibió un aviso de alerta y activó el dispositivo de rescate en la cala San Pedro de Níjar

El hombre llevaba al menos tres días incapacitado para moverse debido a un acusado estado de debilidad física

La Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo de rescate por vía marítima para auxiliar a un hombre de 68 años que se encontraba en una situación crítica en un asentamiento de difícil acceso situado en Cala San Pedro, en el término municipal de Níjar (Almería). El hombre llevaba al menos tres días incapacitado para moverse debido a un acusado estado de debilidad física, lo que hacía inviable que pudiera abandonar el lugar por sus propios medios.

Según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado oficial, el aviso se recibió en la tarde del lunes 12 de enero, concretamente a las 15:40 horas. La alerta advertía de la necesidad de realizar un traslado urgente, ya que el afectado presentaba un estado de extrema debilidad que podía poner en serio riesgo su salud si no recibía atención médica de manera inmediata.

Tras valorar la situación, los agentes constataron que el acceso terrestre a Cala San Pedro es especialmente complicado, lo que impedía una intervención rápida por tierra. Por este motivo, se activó al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuyos efectivos se desplazaron hasta la zona a bordo de la patrullera Río Genil. Una vez en el lugar, los agentes realizaron diversas maniobras para acercarse al asentamiento y proceder al embarque del hombre, extremando las medidas de seguridad debido a su delicado estado físico y a las características del entorno.

Un rescate en una zona de difícil acceso

El rescate se desarrolló sin incidentes y el hombre fue subido a la embarcación, donde permaneció en todo momento consciente, aunque con una evidente falta de fuerzas que le impedía cualquier tipo de desplazamiento autónomo. Posteriormente, la patrullera puso rumbo al puerto de Carboneras, donde el afectado fue entregado a los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de su atención y evaluación médica.

Desde la Guardia Civil se ha aprovechado esta actuación para recordar la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier situación de emergencia o peligro para las personas. En especial, subrayan la necesidad de alertar a los servicios de emergencia cuando se trate de zonas aisladas o de difícil acceso, ya que una comunicación rápida a través de los teléfonos 062 o 112 permite activar los recursos necesarios y garantizar una respuesta eficaz que puede resultar determinante para salvar vidas.