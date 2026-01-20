Detenido en Arahal, en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador

El ahora detenido aseguró públicamente que solo emitió tres facturas “completamente legales”

La Policía Nacional ha detenido en Arahal, en Sevilla a un empresario investigado en 2024 como presunto colaborador en la causa que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios relacionada con sus operativas con Quirón Prevención SL.

Según ha adelantado el digital El Pespunte y han confirmado fuentes de la investigación, el investigado, D.H.L., estaba reclamado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La detención se produjo en su propio domicilio, por una patrulla de paisano, para dar cumplimiento a una orden de ingreso en prisión.

Tras su arresto, el empresario será trasladado de inmediato a Madrid para prestar declaración este miércoles en los juzgados de San Fernando de Henares

La detención se enmarca en una investigación dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que el pasado 27 de junio dictó un auto en el que encargaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar las gestiones necesarias para determinar si el producto de actividades presuntamente delictivas “se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.

El auto judicial hacía referencia al incremento de ingresos de la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, durante los años 2020 y 2021, derivado de la intermediación en una operación de venta de material sanitario y de la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente.

En este contexto, Quirón Prevención SL habría obtenido ya en 2020 un total de 1,9 millones de euros por la intermediación en la venta de material sanitario de la empresa FCE Select Products a Mape Asesores

En marzo de 2024, cuando trascendió que la investigación podía alcanzar a un empresario de la localidad sevillana de Arahal, el ahora detenido aseguró públicamente que solo emitió tres facturas “completamente legales”, por un importe total de unos 40.000 euros, negando que fueran falsas.

“Son trabajos reales y puedo probarlo”, afirmó entonces el propietario de una gestoría, quien también sostuvo que otros dos vecinos del municipio señalados en la causa no tenían relación con él

Sí reconoció haber realizado diversos trabajos en el hospital Quirón de Sevilla para Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las sociedades investigadas propiedad de González Amador, y concluyó que emitió “tres facturas por unos 40.000 euros, con un IVA aproximado de 8.000 euros”, subrayando que “esto no es una trama de millones de euros”.