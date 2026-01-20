La reina Letizia destaca "el valor de tantas personas, profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían".

La reina Letizia ha lanzado un mensaje contundente tras la tragedia de Adamuz, porque en estos momentos de dolor y de duelo también se pueden sacar conclusiones y valores que nos unen como país. "Leí esta mañana en el periódico, que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. No retirar la mirada. Y de ahí el valor que supone ser consciente de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas, profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían. Su capacidad profesional, o lo que podían ofrecer a estas personas. Ese dolor compartido y esa identificación que también es importante".

Los reyes han mostrado este martes a los familiares de los fallecidos y heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el "cariño" de todo un país conmocionado por la tragedia. En declaraciones a los periodistas a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha concentrado el grueso de los heridos en el accidente del pasado domingo, Felipe VI ha manifestado que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país".

El rey ha querido estar en la zona cero del accidente para tener un testimonio personal de cómo fue

El rey ha querido estar en la zona cero del accidente "el lugar donde ocurrió el accidente, para tener también un testimonio personal de cómo fue a través de los expertos y los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones. Conocer de primera mano cómo valoran ellos el trabajo, lo que queda por hacer, y lo que se ha hecho".

El rey Felipe VI ha reconocido "la altísima profesionalidad, la dedicación y entrega de todos los implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan, y la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro y de aportar todos los medios y las capacidades de coordinarlo todo"

Ha destacado en este sentido el valor que "como siempre en una emergencia es fundamental atender lo antes posible a los heridos que están con posibilidad de salvarse y así ha sido. La gran mayoría de las víctimas que se evacuaron no se perdieron ninguno en el ingreso hospitalaria, damuestra de la eficacia y de la calidad del servicio de salud y de la atención de las emergencias".

Tras visitar al mediodía la zona cero del accidente, el rey ha señalado que ahora ha sido el momento de "la parte más personal, la más difícil" cuando han hablado con familiares de las víctimas y los heridos en el accidente para "conocer un poco sus circunstancias y apoyarles" en todo lo que necesiten, "darles cariño" con todo el respeto posible porque ha sido un impacto muy fuerte para los afectados, sino para Córdoba, Huelva y hay que agradecer la solidaridad de todos.

Además, Felipe VI ha mostrado su "deseo" de que los heridos "se recuperen pronto" y ha afirmado que también quería conocer "cómo ellos valoran cómo han sido atendidos, que es algo muy importante".

"Un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza y una de ellas es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas ante una situación que nadie puede saber cuándo ocurre", ha apostillado.

El rey ha resaltado que el suceso es "muy, muy trágico", ya que, "dentro de las circunstancias", es una "malísima coincidencia el paso de dos trenes en el momento preciso de descarrilar", si bien ha señalado que "podía haber sido muchísimo peor" y "la atención temprana ha minimizado" el resultado del accidente.