La familia confirma su muerte en el accidente de Adamuz a través de un emotivo mensaje en redes sociales

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: las víctimas mortales ascienden a 42 personas

La familia de Antonia Garrido, desaparecida tras el accidente de dos trenes en Adamuz, confirma que la mujer está entre las personas fallecidas en el trágico descarrilamiento ferroviario. "Hoy el corazón se nos rompe. Antonia ya no está con nosotros", ha lamentado la joven Gema Puente en la plataforma X.

"Gracias, a todas las personas que difundieron, que rezaron, que esperaron con nosotros. Antonia vivirá siempre en el amor que dejó, en sus hijos, hermanos, amigos y en cada recuerdo compartido. Descansa en paz", ha afirmado la familia con el comunicado.

38 cuerpos identificados y 43 denuncias por desapariciones

Los forenses han identificado ya 38 cuerpos fallecidos en el accidente de Adamuz. Pero la cifra de denuncias de desaparecidos todavía sigue siendo alta: 43 personas. Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Los médicos forenses de Córdoba también han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Los equipos de rescate han podido recuperar los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba). El ferrocarril se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 41 personas.

Según el balance del Gobierno, tras el accidente se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia, pero sólo se ha completado la identificación de una cuarta parte y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.