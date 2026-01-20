Muere el padre del futbolista del Getafe Davinchi en el accidente de tren de Adamuz

Europa Press Antonio Rodríguez 20 ENE 2026 - 22:34h.

El padre de Davinchi cogió el tren Alvia desde Madrid para viajar a Huelva: falleció en el accidente en Adamuz

Agustín Fadón, el trabajador del tren desaparecido en Adamuz que se salvó hace 13 años de la tragedia de Angrois al cambiar el turno

El padre del futbolista del Getafe CF David Cordón 'Davinchi' es uno de los fallecidos en el accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), ha confirmado el club madrileño.

"Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba", informó la entidad azulona.

David Cordón padre viajaba en el tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva después de acudir al partido de LaLiga EA Sports entre el Getafe y el Valencia en el Coliseum (0-1).

"Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", concluyó el Getafe.

El Recreativo de Huelva, club en el que se formó Davinchi, también mostró su pésame. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi. David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", apuntó.

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés es hasta el momento de 42 personas, tras localizarse este martes un nuevo cadáver, según ha confirmado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.