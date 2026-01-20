Montse recuerda que los pasajeros estaban unos encima de otros tras el impacto

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: las grúas desplazan el Iryo y abren paso para llegar al Alvia

Montse presenció el caos que se vivió en el descarrilamiento de los trenes en Adamuz. Presenció el horror pero al mismo tiempo no era consciente. Ella iba a bordo del coche cuatro del Alvia. “Estamos en un estado ahora mismo de no sabemos bien lo que nos está pasando”, confiesa ella.

Regresaba junto a su madre y a su hermana, opositora al funcionariado penitenciario, mismo examen, mismo vagón y mismo impacto que sufrió Benito. “Empezó el tercero a vibrar, cada vez más fuerte hasta que se paró”, relata. Pero no fue el único que lo sintió. “El momento del impacto yo no me di cuenta, subió hacia arriba, me pegué con esto en la cara”, describe una de las supervivientes en el vídeo.

“Mejor que no bajéis y miréis a la izquierda”: los momentos tras la tragedia

Montse recuerda que todo el mundo “estaba uno encima de otro, como las maletas”. Unos momentos de incertidumbre a los que se le sumaba la oscuridad. “Nos alumbramos con la linterna del móvil”, recuerda Benito. Ya con luz, se mantuvieron a salvo mientras en sus cabezas aún resonaban voces anónimas, pero conscientes de la magnitud de la colisión.

“Nos decían 'mejor no bajéis y miréis a la izquierda'”, dice la mujer sobre cómo vivieron esos segundos después del accidente ferroviario. Allí estaba el coche dos, siniestrado y en el talud. Y en su interior estaba otra opositora, Patricia, la prima de María Jesús. “Es una de las primeras que rescatan, la tienen que excarcelar”, explica la familiar.

Ella sigue ingresada con un pronóstico grave, aunque mejora lentamente. “Fe y esperanza es lo que tenemos”, confiesa. Para ellos, ahora es el momento de lidiar con sus propios recuerdos.