Compartir







Natividad había planeado una escapada a Madrid con sus nietos, todos supervivientes del accidente en el tren Alvia en Adamuz, menos ella: "Me voy a llevar a los tres chicos a ver 'El Rey León' y te vienes conmigo”, le dijo a uno de su hijos y padre de los niños, poco antes de un viaje que ha terminado en la tragedia ferroviaria que acumula 42 fallecidos.

Los nietos Carlota, de 10 años, Fidel, de 12 y Guillermo, el más pequeño de 9, disfrutaron de su abuela durante un fin de semana de los que guardarán en su memoria. Las fotos que mandaron al otro hijo muestran la felicidad de una abuela y sus nietos.

Su hijo Fidel ha contado la historia de una de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz, de este domingo. Natividad, viajaba en el vagón número uno, justo en el lado que fue golpeado de lleno por el impacto contra el Iryo. Aunque no ha sido identificada, su hijo mira la foto de ella en Madrid, la última, en la que aparece sonriente, con un paraguas, acompañada por su tres niños. "Esa foto es lo que me quedo. Se ha ido haciendo felices a sus nietos”, ha contado este hombre a Huelva Información.

El regreso a casa, después de un fin de semana especial, ya estaba preparado y la familia viajaba en el Alvia, todos estaban sentados en el primer vagón, detrás del maquinista. Fidel estaba en Huelva, pero había recibido noticias de la familia a bordo. Su hijo le llamó desde el tren y le anunció que le tenía "un regalo”. Poco después, los medios publicaban la noticia del descarrilamiento, pero no le dio importancia y pensó que era "una avería más”.

“Mi madre ha vivido por y para los demás"

Una llamada de los Servicios de Emergencia le alertó que el accidente golpeaba de lleno a su familia. "¿Eres el padre de Carlota? Estoy con tu hija, aquí, en la vía del tren”. La policía la había sacado por la ventana. Todos habían sobrevivido con heridas, pero vivos, menos su madre, Natividad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Carlota ha sido operada de un fémur; Fidel tiene la pierna escayolada, Guillermo tiene heridas en la cabeza y Luis Carlos permanece ingresado. "Es un milagro” , que aún no se puede creer Fidel, agradecido, a pesar de haber perdido a su madre.

La familia aún espera la identificación definitiva por ADN, pero no hay duda que Natividad está entre las víctimas. Para su madre, este hijo tiene las mejores palabras que le puede dedicar: “Mi madre ha vivido por y para los demás. Toda la vida entregada al necesitado, al prójimo”.