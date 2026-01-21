Identifican a la navarra María Luisa Eugui entre los fallecidos en el accidente de Adamuz

María Luisa Eugui, vecina de Navarra que permanecía desaparecida tras el accidente de tren de Adamuz, ha sido identificada entre las víctimas mortales

El impacto a más de 200 kilómetros entre el Alvia y el Iryo fue brutal: "Uno de los vagones estaba abierto como una lata de sardinas"

La navarra María Luisa Eugui, que permanecía desaparecida tras el accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz, ha sido finalmente identificada entre las personas fallecidas en el siniestro, según han confirmado fuentes.

María Luisa viajaba desde Madrid con destino a Huelva para visitar a su hermana Rosa y al marido de esta, que se encontraba gravemente enfermo y que falleció posteriormente

En el mismo tren viajaba Blanca, la nieta de Rosa, quien ha resultado herida y permanece ingresada con diversas fracturas. La víctima era numeraria del Opus Dei y había vivido más de 25 años en Jerusalén, donde desarrolló una intensa labor educativa con familias de la ciudad y de otros lugares. En los últimos años residía en Madrid, desde donde emprendió el viaje hacia Andalucía. Además de Rosa, María Luisa tenía otra hermana que vive en Pamplona.

Según ha relatado su hermana Rosa este miércoles en declaraciones a Onda Cero, ambas hablaron por teléfono durante el trayecto.

En esa conversación, Rosa le comunicó que su nieta Blanca viajaba en el mismo tren. María Luisa le respondió que intentaría localizarla dentro del convoy

La llamada se interrumpió de forma repentina y María Luisa no volvió a responder al teléfono, lo que generó una creciente preocupación entre sus familiares. Desde ese momento, figuró como desaparecida hasta que las autoridades confirmaron su identificación entre las víctimas mortales del accidente.

El fallecimiento de María Luisa Eugui ha causado una profunda conmoción entre sus familiares y allegados, así como en los entornos religiosos y educativos en los que desarrolló su labor durante décadas.