El impacto por el choque a más de 200 kilómetros por hora entre el Alvia de Renfe y los últimos coches del Iryo descarrilado fue brutal.

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Pedro Sánchez y Juanma Moreno acuerdan un homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz el sábado 31

Compartir







El impacto por el choque a más de 200 kilómetros por hora entre el Alvia de Renfe y los últimos coches del Iryo descarrilado fue tan brutal que los inspectores reconocen que se han encontrado escenas no imaginadas, como un vagón del Iryo "abierto como una lata de sardinas".

Otro dato que da fe del tremendo impacto es que el chasis inferior que se desprendió de uno de los trenes haya sido encontrado semihundido en un riachuelo a unos 270 metros del lugar del accidente, localizado por drones de la Guardia Civil. También a unos 100 metros del lugar del descarrilamiento había "varias traviesas de hormigón completamente destrozadas". Son datos que demuestran la fuerza del impacto.

Cómo es posible que el maquinista del Iryo no se enterase de ese brutal impacto y hablara de enganchón en los audios. Una de las razones la ha esgrimido el ministro de Transportes, Óscar Puente, al rebajar a “menos de nueve segundos” el tiempo que transcurrió entre el descarrilamiento de los vagones de cola del tren Iryo que iba en dirección a Madrid y el impacto con el tren Alvia que hacía el recorrido contrario

El ministro también ha desvelado un dato trascedente. Y es que se han encontrado marcas en los "bogies" (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches del Iryo y calificando como "posible" que los dos o tres trenes que circularon antes tuvieran "marcas similares". Se trata ahora de averiguar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse".

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado que "lo que ahora parece más probable" es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El operativo de emergencia trabaja para acondicionar el terreno para el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia. Ya ha sido troceado el vagón número uno y la primera mitad del número dos. Se ha cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona. A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete del Iryo también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

43 personas fallecidas: la cifra coincide con el número de denuncias por desaparición

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz en Córdoba se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia. Fuentes cercanas al operativo han informado a EFE de que esta víctima mortal ha sido localizada concretamente en el vagón de la cafetería. La cifra confirmada de 43 víctimas mortales coincide con el número de denuncias por desaparición presentadas, aunque siempre cabe la posibilidad de alguna persona que viajara en el tren de la que no se tenga todavía conocimiento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tres fiscales de la Fiscalía Provincial de Córdoba investigarán las circunstancias del accidente ferroviario,una tarea que se prevé "compleja" y que esperan "lo menos larga posible", según ha anunciado el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón.