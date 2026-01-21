La lluvia está complicando las labores de búsqueda de los dos últimos desaparecidos

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Los maquinistas convocan huelga general para el 9, 10 y 11 de febrero

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que tienen contabilizados 43 cadáveres del accidente en Adamuz (Córdoba) y "45 personas que denuncian desaparecidos", por lo que "son dos desaparecidos en total los que nos quedan todavía por recuperar".

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, tras acompañar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en su visita a la zona cero del accidente, Ortega ha señalado que con la lluvia que cae sobre la localidad las labores están siendo "más complicadas" y se centran en el tren Alvia.

El tren Alvia "está todavía a medio desguazar"

"Los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados y metidos entre una pequeña vaguada de unos cuatro o cinco metros de profundidad y ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones con el cuidado necesario", ha expuesto Ortega.

Además, ha indicado que todavía "queda trabajo" porque el tren Alvia "está todavía a medio desguazar" y se tata de "bastante tarea" que realizar sobre el mismo.

Descubren muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló

Mientras continúan la búsqueda de los desaparecidos, la investigación revela la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló y se han difundido nuevos audios sobre las comunicaciones entre el centro de Atocha y los trenes afectados.

Según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, hay marcas en los "bogies" (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros vagones del Iryo y es "posible" que los dos o tres trenes que circularon antes tuvieran "marcas similares".

Pero los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente por ese tramo de la vía, por el contrario, no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después, incluido el siniestrado. Se trata de averiguar, según Puente, "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse".

También este miércoles se han conocido nuevos audios que desvelan que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido. Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de ‘shock’, informó de que tenía "sangre en la cabeza".