El profesor de baile viajaba en el tren que se dirigía a Huelva

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: los maquinistas convocan a una huelga general

Compartir







Las labores de identificación de los cuerpos tras el accidente de tren en Adamuz van poniendo rostro y nombre a los fallecidos, el último en ser confirmado es el del leonés Julio Rodríguez.

A primera hora de la noche del martes la Guardia Civil confirmó a la familia su fallecimiento tras hallar el cuerpo entre los escombros de uno de los vagones removidos.

El leonés se dirigía a Huelva en el tren que descarriló en la localidad cordobesa de Adamuz y desde entonces la familia no sabía nada de él.

La Guardia Civil notificó a sus allegados su fallecimiento y procedió al trámite de informar de su fallecimiento y de corroborar su identidad.

Julio tenía 52 años y su familia había puesto a disposición de la Guardia Civil el material genético pertinente para su posible identificación. Con los restos hallados y cotejadas las muestras de ADN se pudo certificar su fallecimiento.

El fallecido era profesor de danzas modernas, dueños de dos negocios relacionados con la música y muy conocido en el mundo.

Criminalística de la Guardia Civil identifica a 25 víctimas

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 25 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Junto a ello, el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido en la tarde de este martes los cuerpos de otras cuatro personas fallecidas en el siniestro, con lo que ya son un total de 42 los cadáveres recuperados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las denuncias presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las 22,00 horas.