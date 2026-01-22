Rocío Amaro 22 ENE 2026 - 12:17h.

La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre de 36 años acusado de provocar daños en al menos ocho vehículos tras lanzar una bicicleta contra lunas y retrovisores aprovechando la noche y la ausencia de peatones

El ataque vandálico, ocurrido en la calle Duque de Rivas, dejó un reguero de coches destrozados y daños superiores a los 400 euros por vehículo, sin que por ahora haya trascendido el motivo de la agresión

Compartir







MálagaUn episodio de vandalismo nocturno alteró la tranquilidad del barrio malagueño de El Molinillo y dejó a varios vecinos con sus vehículos seriamente dañados. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de destrozos en al menos ocho coches, a los que atacó de forma violenta utilizando una bicicleta como arma arrojadiza.

Los hechos se produjeron en la calle Duque de Rivas, donde el sospechoso aprovechó la caída de la noche y la ausencia momentánea de viandantes para arremeter contra los vehículos estacionados. Según la investigación policial, el hombre lanzó la bicicleta contra lunas y retrovisores, causando importantes desperfectos en una sucesión de coches que quedaron dañados a lo largo de la vía.

PUEDE INTERESARTE Un joven mata a su padre, hiere a su madre y se tira por un balcón del domicilio en Fuengirola

Fueron varios los propietarios afectados quienes, al descubrir los destrozos, acudieron a dependencias policiales para presentar denuncia. A partir de ese momento, agentes de la Comisaría de Distrito Centro se hicieron cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable de los ataques.

Una cámara de seguridad de la vía pública captó el momento del ataque

Las pesquisas avanzaron gracias a las imágenes captadas por cámaras situadas en la vía pública. Estas grabaciones permitieron reconstruir lo sucedido y reconocer al presunto autor de los daños, lo que llevó a los investigadores a emitir una requisitoria policial para su localización y arresto por un delito de daños.

PUEDE INTERESARTE Morante de la Puebla volverá a los ruedos durante cuatro tardes esta temporada en la Maestranza de Sevilla

Finalmente, agentes del grupo Gotham de la Policía Nacional lograron localizar y detener al sospechoso en Málaga. El hombre ya ha sido puesto a disposición judicial, mientras se continúa con las diligencias correspondientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por el momento, no ha trascendido la motivación que llevó al detenido a protagonizar este ataque vandálico. Desde la Policía no descartan ninguna hipótesis, aunque subrayan que se trató de una acción intencionada y concentrada en un corto espacio de tiempo.

400 euros por coche afectado

Los daños materiales provocados superan los 400 euros en cada uno de los vehículos afectados, una cifra que deja ver la violencia con la que el detenido se ensañó con esos coches. La investigación sigue abierta para determinar si el detenido podría estar relacionado con otros actos vandálicos ocurridos en la ciudad en fechas recientes.