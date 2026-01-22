Los hechos han ocurrido en la mañana de este jueves en la avenida de Los Boliches de la localidad malagueña

Las autoridades investigan los hechos

Compartir







Un joven, presuntamente, ha matado a su padre, ha herido a su madre de gravedad en la localidad malagueña de Fuengirola y se ha lanzado posteriormente por el balcón del domicilio.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este jueves en la avenida de Los Boliches y las autoridades se encuentran en estos momentos investigando las circunstancias que rodean al crimen.

PUEDE INTERESARTE Tres años y medio de prisión para el vigilante que causó la muerte de un hombre en Ciudad Real, con puesta en libertad provisional

La mujer, madre del presunto autor de los hechos, trasladada grave al hospital con heridas de arma blanca

Fue sobre las 8:50 de este jueves 22 de enero cuando la sala del 091 recibía un aviso sobre el fallecimiento de dos varones de 65 y 36 años en la citada avenida de la localidad malagueña. Además, una mujer, esposa y madre de los fallecidos, respectivamente, ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario en estado grave, presentando heridas de arma blanca.

Con la investigación en marcha, las primeras pesquisas apuntan a que el matrimonio ha podido ser atacado por su hijo y éste, posteriormente, se ha precipitado desde la azotea del inmueble.

PUEDE INTERESARTE Acuerdan 25 años en centro psiquiátrico penitenciario para acusado de asesinar a puñaladas a su pareja en Bilbao

Los hechos habrían ocurrido delante de otro hijo de la familia

Los hechos, además, habrían ocurrido en presencia de otro hijo, que sufriría una discapacidad, según apunta el diario SUR, que indica que hasta el lugar se desplazaron inmediatamente efectivos de los servicios sanitarios y distintas patrullas de policía.