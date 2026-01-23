El Ministerio de Transportes ha querido zanjar la polémica y ha enseñado el registro de llamadas de Renfe

Las incógnitas del trágico accidente ferroviario en Adamuz: de la rotura de la vía y las muescas en las ruedas al bogie localizado

La primera llamada del Iryo al 112 se recibe a las 07:44 horas. Nada más colgar esa llamada se activan los primeros efectivos que son conscientes de que hay dos trenes accidentados a las 19:55 horas. La primera ambulancia llega a la zona a las 20:02 horas. Este es el 'timing' de la Junta de Andalucía.

El Ministerio de Transportes ha querido zanjar la polémica y ha enseñado el registro de llamadas de Renfe y ACIF tras el accidente. Una secuencia de llamadas que lo que demuestra es que 18 minutos después del accidente ya sabían los servicios de emergencia que había heridos en el Alvia. Conocían que había descarrilado un tren, el Iryo, y que en la vía contigua había otro tren, el Alvia, que también necesitaba ayuda.

"Entonces tú no sabes si esos son los dos trenes, si es un solo tren", relata el director asistencial del 061 Andalucía

Desde el momento del accidente, en torno a las 19:45 horas se producen muchas llamadas a emergencias. "La primera llamada a las 19:47 horas un tren y aproximadamente unos ocho o 10 minutos más tarde entran una segunda llamada y ya empiezan a entrar muchas más llamadas de otro tren", explica José María Villadiego, director asistencial del 061 Andalucía.

Uno de los máximos responsables del operativo nos cuenta que a los 15 minutos del primer aviso ya hay algunos recursos sanitarios en la zona del Irio. "Tú lo que ves allí es un parte de un tren de pie y parte de un tren tirado en la vía. Entonces tú no sabes si esos son los dos trenes, si es un solo tren", reconoce.

La llamada de Emergencias con Renfe

18 minutos después del accidente, el 112 pide a Renfe más información sobre lo ocurrido y en esa conversación, Renfe alude a la existencia del segundo tren. "Hola, buenas tardes. Mira, te llamo del 112 lo que decía tu compañero, que es que nos decían que había un descargado un tren de Iryo y que había heridos y atrapados, pero no sabían decir dónde era", se escucha en la llamada de Emergencias.

"Lo único que tenemos nosotros ahora mismo es que ha descargado los cambios de entrada de la vía uno de la estación de Adamuz", le respondió Renfe. "Vale, de acuerdo, vale, y que por lo visto hay un tren que circulaba en la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos", añaden.

No hay ubicación exacta del Alvia porque el sistema de control de la circulación en ese tramo es muy antiguo y no tiene GPS. Los viajeros que han salido ilesos "on los que ven las luces del primero y son los que avisan. Que a 800 metros hay uno segundo tren". Entonces los sanitarios se dirigen a pie hacia el Alvia y empiezan a atender en esa zona, según su versión, unos 40 minutos después de recibir la primera llamada.