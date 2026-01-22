Transportes asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies había sido "revisado"

Rodalies no presta servicio "por causas operativas" este jueves desde las 6.30 horas
Una psicóloga de emergencias, sobre los supervivientes del accidente de Adamuz: "Se les ha roto la vida, algunos pueden llegar a sentir culpa"
Las investigaciones sobre las causas de los accidentes de trenes sufridos en Adamuz y Gelida continúan centrando el panorama político y social del país, mientras la sección de criminalística del Guardia Civil prosigue las labores de identificación de los cuerpos del accidente de la localidad cordobesa.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que la nueva autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, cuya creación acumula un año y medio de retraso, estará lista "en breve".
Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 44 personas, entre ellas "tres maquinistas".
Adif levanta el límite de velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona, excepto en cuatro tramos
Adif ha vuelto a levantar lalimitación de velocidad de 160 kilómetros por hora en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras dos intentos, este miércoles, por normalizar la velocidad del AVE de 300 km/h. La empresa responsable de la infraestructura ferroviaria ha revisado el tramo, después de varias incidencias comunicadas por maquinistas.Ir a la noticia
Los trenes de Rodalies en Cataluña siguen sin prestar servicio por "causas operativas" y recomiendan transportes alternativos
Los trenes de Rodalies en Cataluña no están prestando servicio a primera hora de la mañana de este jueves "por causas operativas", según han informado en un apunte en 'X'. Los problemas se registran pese al anuncio de su restablecimiento, y después de que la circulación quedase interrumpida tras el trágico accidente ferroviario en Gelida, donde falleció un maquinista en prácticas, así como otro en Girona, donde no hubo que lamentar muertes; unos siniestros que se produjeron en pleno temporal de fuertes lluvias y bajo el luto oficial por el descarrilamiento de trenes en Adamuz el pasado domingo.Ir a la noticia
Transportes asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies había sido "revisado"
El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha afirmado este jueves que el muro que provocó con su caída el accidente mortal de Rodalies en Gelida (Barcelona) "había sido revisado".
Ese muro cuenta con las inspecciones correspondientes al día, junto con "la infraestructura de la que físicamente forma parte, la AP-7", ha explicado Puente en una entrevista en Catalunya Ràdio.
El derrumbe se produjo tras varios días de acumulación de agua de lluvia en esa zona, ha descrito el ministro, lo que hizo crecer "enormemente" el "peso del talud".
"Parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha asegurado.
La investigación sobre el suceso, en el que murió el maquinista de un tren de cercanías y cinco personas resultaron heridas de gravedad, será "exhaustiva", según Puente, que ha atribuido a las "condiciones meteorológicas extremas" lo ocurrido.
Puente ve raro que el Iryo causara el siniestro y aclara: si fue un fallo de la vía, "no dio la cara" antes
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que sería "muy raro" que el tren Iryo hubiera causado el accidente de Adamuz (Córdoba) porque era un tren "muy nuevo", y ha indicado que, si fue un desperfecto de la infraestructura, tuvo que ser "algo realmente crítico", que "no dio la cara prácticamente hasta el momento" del siniestro.
En declaraciones a la cadena Cope, Puente ha señalado que establecer porcentajes en este momento sobre cuál de los dos posibilidades (el tren o la infraestructura) es mayor sería "especular".
"Que sea el tren, desde luego, es muy raro, muy raro, porque hablamos de un tren muy nuevo, la tecnología de los trenes, los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima, y me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren (...) que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente. Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible. Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño, porque esa vía está recién renovada, ha pasado la auscultación dinámica, geométrica, la visual y pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente", ha explicado.
Adif levanta el límite de velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona, excepto en cuatro tramos
Adif ha vuelto a levantar lalimitación de velocidad de 160 kilómetros por hora en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras dos intentos, este miércoles, por normalizar la velocidad del AVE de 300 km/h. La empresa responsable de la infraestructura ferroviaria ha revisado el tramo, después de varias incidencias comunicadas por maquinistas.Ir a la noticia
Aplazada la cumbre hispano-portuguesa por la preparación del homenaje de Estado por Adamuz
La cumbre hispano-portuguesa, que se iba a celebrar en Huelva el próximo 29 de enero, ha quedado pospuesta para concentrar todos los esfuerzos en la organización del homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz previsto para el sábado 31 de enero, han informado fuentes del Gobierno.
Una comparsa de Punta Umbría dedica el primer pasodoble a las víctimas de Adamuz
La comparsa de Punta Umbría (Huelva) cantó anoche en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz el primer pasodoble dedicado a la tragedia del tren de Adamuz (Córdoba), "la noche más dura de invierno en la que conocí el infierno", en un homenaje a todas las víctimas, seis de ellas de su propio municipio, y a todos los que ayudaron a salvar vidas.
Con letra de José Manuel Soto López y música de Alejandro Rodríguez Ferrera, 'Ale de Huelva', el pasodoble, por su inmediatez ensayado a conciencia hasta la última hora, repasó en el Teatro Falla los momentos más dolorosos, la incertidumbre, los gritos y el dolor de aquella jornada de domingo, que ha afectado de lleno a su pueblo.
"Se nos cayó la tarde con su manto oscuro (...), el peso infinito del miedo y los gritos, no puedo moverme, no encuentro a mi gente", canta emocionado el grupo en su primera letra de pasodoble.
Punta Umbría ha perdido a seis vecinos en la tragedia ferroviaria, incluida la familia de la niña de seis años que ha quedado huérfana al morir sus padres y también su hermano.
Puente niega que Rodalies no retome el servicio por "seguridad" y lo atribuye a los maquinistas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que el hecho de que Rodalies no haya retomado su servicio este jueves se deba a un criterio de "seguridad" y ha insistido en que la falta de servicio responde al estado anímico de los trabajadores tras los dos accidentes mortales de esta semana en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Ha señalado que cuando baje el, a su juicio, soufflé emocional de los maquinistas se llegará a acuerdos racionales, pero les avisa: "Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Preguntado por si cree que es una huelga encubierta de los maquinistas, ha señalado que no tiene información "lo suficientemente sólida" como para hacer una afirmación de ese tipo.
Se ha mostrado confiado con que la situación se reconduzca "pronto" y ha pedido a los maquinistas que sean, en sus palabras, conscientes también de que se necesita tiempo.
Los trenes de Rodalies en Cataluña siguen sin prestar servicio por "causas operativas" y recomiendan transportes alternativos
Los trenes de Rodalies en Cataluña no están prestando servicio a primera hora de la mañana de este jueves "por causas operativas", según han informado en un apunte en 'X'. Los problemas se registran pese al anuncio de su restablecimiento, y después de que la circulación quedase interrumpida tras el trágico accidente ferroviario en Gelida, donde falleció un maquinista en prácticas, así como otro en Girona, donde no hubo que lamentar muertes; unos siniestros que se produjeron en pleno temporal de fuertes lluvias y bajo el luto oficial por el descarrilamiento de trenes en Adamuz el pasado domingo.Ir a la noticia
Adif mantiene la limitación de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia
Adif ha levantado los límites de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, menos en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230 kilómetros por hora, en fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.
En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantiene limitada la velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora.
Las mismas fuentes han indicado que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.
Los puntos kilométricos de la línea Madrid-Barcelona donde se circulará a 230 kilómetros por hora como tope se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.