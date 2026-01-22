Transportes asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies había sido "revisado"

Rodalies no presta servicio "por causas operativas" este jueves desde las 6.30 horas

Una psicóloga de emergencias, sobre los supervivientes del accidente de Adamuz: "Se les ha roto la vida, algunos pueden llegar a sentir culpa"

Compartir







Las investigaciones sobre las causas de los accidentes de trenes sufridos en Adamuz y Gelida continúan centrando el panorama político y social del país, mientras la sección de criminalística del Guardia Civil prosigue las labores de identificación de los cuerpos del accidente de la localidad cordobesa.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que la nueva autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, cuya creación acumula un año y medio de retraso, estará lista "en breve".

Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 44 personas, entre ellas "tres maquinistas".