José María y Beatriz, el perfil de las víctimas del parricidio de Fuengirola

Se desconoce la motivación o el desencadenante que motivó al joven a acabar con la vida de su padre e intentarlo también con su madre a cuchilladas.

Un joven mata a su padre, hiere a su madre y se tira por un balcón del domicilio en Fuengirola

Compartir







Eran las 08.50 cuando la sala del 091 recibía un aviso sobre el fallecimiento de dos varones, uno de 65 y otro 36 años, en la avenida de los Boliches de Fuengirola. Asimismo, se informaba de que una mujer, esposa y madre de los fallecidos, respectivamente, ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave, al presentar heridas de arma blanca. Al parecer, el supuesto parricida asestó múltiples puñaladas a sus progenitores, tras lo que subió a la azotea del edificio, desde el que se lanzó.

La pareja formada por José María y Beatriz cuidaba de los suyos y era muy querida en el barrio porque era allí donde se había criado Beatriz. Durante mucho tiempo ha residido en un municipio de Zamora, pero la familia decidió regresar a Fuengirola hace unos años para cuidar de la madre de ella, que está incapacitada dada su avanzada edad, informa el Diario Sur. Un gesto que habla de la empatía de ambos. Cambiar una vida para cuidar de otros. Con ellos vivía el parricida. De hecho, la familia residía en la segunda planta del edificio, en el piso inferior de la madre de Beatriz, para estar atentos a sus cuidados.

Se desconocen los motivos del ataque parricida

José María era trabajador de Renfe y estaba prejubilado. Allí también vive un hermano de la mujer, quien sufre una discapacidad. Fue él quien, de acuerdo con las fuentes, salió a la calle en busca de ayuda, tras lo que otro ciudadano llamó a la Policía Nacional.

Se desconoce la motivación o el desencadenante que motivó al joven a acabar con la vida de su padre e intentarlo también con su madre a cuchilladas. Se están practicando diligencias al respecto, de forma que los investigadores de las distintas unidades policiales "trabajan en ello para tratar de esclarecer lo sucedido".