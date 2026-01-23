El pederasta fugitivo capturado en A Coruña amenazó con tirarse al vacío en su detención

Detenido en A Coruña uno de los diez fugitivos más buscados de España tras un operativo de alto riesgo en el que se mostró extremadamente violento

Daniel Vázquez Patiño, el pederasta arrestado este jueves en A Coruña y considerado uno de los diez fugitivos más buscados de España, se mostró extremadamente violento durante el operativo policial y llegó a amenazar con precipitarse al vacío desde un edificio cuando intentaba huir por los tejados.

Así lo ha detallado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, en el que se informa de que el detenido ya ha ingresado en prisión, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Vázquez Patiño estaba reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, cometidos entre 2012 y 2016, y se enfrenta a una pena de 23 años de cárcel

El fugitivo agredió sexualmente a la hija de su expareja sentimental, así como a una amiga de esta, empleando una violencia extrema cuando las víctimas trataban de resistirse. En el momento de la detención, en un piso del barrio de Meicende, el prófugo intentó huir por los tejados, amenazó con arrojarse al vacío y se mostró extremadamente violento, tratando de atentar contra la integridad física de los agentes con un objeto punzante.

Los hechos se remontan a 2012, cuando inició una relación sentimental con su expareja y comenzó a convivir con sus hijos menores de edad y una hija en común. Desde entonces, la hija de su expareja sufrió reiteradas agresiones sexuales.

Según la Policía, Vázquez Patiño “no dudaba en hacer uso de una violencia brutal”, llegando a golpear a la víctima en la cabeza para intimidarla y doblegar su voluntad

Además, la amenazaba de muerte a ella y a su familia si contaba lo ocurrido y le prohibía tener novio, alegando que “era suya”. Esta situación se prolongó hasta 2016, cuando la madre de la menor puso fin a la relación sentimental.

En 2014, el detenido aprovechó la visita de una amiga de la víctima que se quedó a dormir en el domicilio para agredirla sexualmente, introduciéndose de forma sorpresiva en su cama y haciendo uso de la violencia. En otra ocasión posterior, volvió a agredirla cuando la menor regresó a la vivienda y se quedó a solas con él.

Aunque fue condenado por estos hechos, el fugitivo no llegó a ingresar en prisión al encontrarse en paradero desconocido, por lo que se dictaron órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión

Dada la gravedad de los delitos, la Policía asignó prioridad máxima a su localización. Durante su huida, el prófugo trató de eliminar cualquier rastro, contó con la colaboración de familiares y reforzó sus medidas de ocultación tras ser incluido en la campaña de los 10 fugitivos más buscados, el pasado noviembre.

Las investigaciones apuntaron inicialmente a su posible localización en Pontevedra, pero posteriormente se confirmó que había cambiado su domicilio a A Coruña, donde se intensificaron los dispositivos policiales.

Finalmente, tras una persecución de alto riesgo, los agentes lograron reducirlo y detenerlo gracias a una rápida intervención.

Con este arresto, ya son cinco los prófugos localizados por la Policía Nacional dentro de esta campaña, algunos de ellos en el extranjero.