AdamuzUn total de 22 personas, 21 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha detallado que los heridos en la UCI son cinco y que se ha producido una nueva alta.

De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), las altas suman ya 104 personas, seis días después del siniestro.

Los heridos, en diferentes hospitales

En la jornada de este sábado hay cinco pacientes (todos adultos) en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, uno en Cruz Roja y otro en el hospital San Juan de Dios.

En planta hay ingresados 17 heridos: seis en el Reina Sofía, dos en Cruz Roja, uno en San Juan de Dios, tres en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga. Además, hay un menor ingresado en el Reina Sofía de Córdoba.

La paciente que figura ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, corresponde a una mujer con fractura compleja de pelvis que fue trasladada en la tarde del jueves desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba.