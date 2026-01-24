Trasladan desde Adamuz, remolcándolos por la vía, los vagones del Iryo en mejores condiciones

AdamuzLos cinco vagones del tren Iryo que no descarrilaron el pasado domingo en el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), siendo, por tanto, los que están en mejores condiciones, están siendo ya transportados desde el lugar del accidente y en dirección Madrid, remolcados por una locomotora de Adif a través de la propia vía férrea.

Entre tanto, los otros tres vagones del Iryo que sí descarrilaron y que presentan mayores daños permanecen en la zona del siniestro, pero ya apartados de las vías de alta velocidad, sin que haya previsto, por el momento, su traslado desde el lugar.

Continúan los trabajos de retirada de los vagones que descarrilaron y de limpieza del entorno de las vías

En cuanto al otro tren implicado en el siniestro, el Alvia, tampoco queda ya ningún vagón del mismo sobre las vías, salvo restos de los que sufrieron los daños más graves, tras su choque con el Iryo y posterior descarrilamiento.

Continúan, por tanto, los trabajos de retirada de esos restos y de limpieza del entorno de las vías, siendo todo ello previo a la labor de la reposición de los tramos de vías que resultaron dañadas, cuando no arrancadas como consecuencia directa del descarrilamiento inicial del tren Iryo y del choque con el mismo del tren Alvia y su posterior descarrilamiento.

Esa es la tarea que se desarrolla, para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según han indicado ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirara de los restos de los convoyes del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

Investigación

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la misma ha señalado que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento", explica en la última actualización de la investigación que está elaborando.

La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado".

En cualquier caso, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases".

Informe de la Guardia Civil

Por su parte, el primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil al Tribunal de Instancia plaza número dos de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente ferroviario en Adamuz, recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, que también ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes, ha dado cuenta, igualemente, a la autoridad judicial, de otros elementos, como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia, tanto de la Guardia Civil, como de la CIAF, ya que son un elemento clave, tanto para la investigación judicial, como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

Vertiente judicial

Por otro lado, el mencionado Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido al menos unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario. Sobre las denuncias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que "va a ser un goteo permanente", por lo que habrá que hacer "un trabajo procesal importante", con la labor de hasta tres jueces.

En relación al "tratamiento de las víctimas, identificación de cadáveres y la agilización de todas las diligencias relacionadas con las licencias de enterramiento y entrega a los familiares, se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura", ha asegurado Del Río, indicando que "han estado en el juzgado desde el primer momento con un refuerzo que se hizo de dos funcionarios", por lo que cree que "el resultado dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar ha sido correcto".

Finalmente, la Fiscalía de Córdoba ha pedido al Tribunal de Montoro que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente ferroviario de Adamuz, "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse", según han comunicado desde el Ministerio Público.