Última hora de los accidentes ferroviarios en España: cortada la circulación de trenes entre Córdoba y Jaén por la acumulación de agua
Se reactiva el servicio de Rodalies en todas las líneas después de dos días, tras el accidente en Gelida
Finalizan las autopsias de las 45 víctimas de los accidentes de trenes en Adamuz
Concluida la identificación de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo, ahora los investigadores se centran en determinar las causas que provocaron el descarrilamiento del Iryo con el sucesivo choque del tren Alvia que circulaba en sentido contrario. Por el momento, hay muchas hipótesis , pero los expertos consideran que conocer qué sucedió la noche del pasado domingo llevará tiempo y muchas horas de trabajo.
El accidente en el municipio cordobés y después en Gelida, Barcelona cuando un tren de Rodalies descarriló al caer un muro de contención sobre el vagón del maquinista, ha puesto sobre aviso a los maquinistas, que aseguran llevar años denunciando la falta de medidas de seguridad para realizar su trabajo y para los pasajeros, en general.
El servicio de Rodalies se reactivaba, este viernes, tras una reunión entre los trabajadores con Renfe y el ministro de Transportes, Óscar Puente. El sindicato mayoritario del sector ha convocado una huelga general para reclamar garantías de seguridad en la red ferroviaria del Estado.
El Gobierno pide a las administraciones y partidos lealtad sobre el accidente ferroviario de Adamuz
Félix Bolaños, ha pedido este viernes a todas las administraciones públicas y a los partidos políticos, en declaraciones a EFE, que mantengan la lealtad institucional en relación al accidente de trenes en Adamuz, en el que murieron 45 personas.
"Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y sin duda lo que queremos hacer desde el Gobierno", aseguró el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, desde Nicosia, donde participa en una reunión informal de ministros de Justicia e Interior.
Pedro Sánchez asegura que el Gobierno "está asumiendo todas sus responsabilidades" por el accidente ferroviario de Adamuz
El Gobierno está asumiendo "desde el primer momento" todas sus responsabilidades tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)en el que han fallecido 45 personas. Lo ha afirmado, Pedro Sánchez, que ha prometido que trabajará por restablecer la confianza en la alta velocidad.
Feijóo reúne en Génova a su equipo de seguimiento de la "crisis ferroviaria"
El presidente del Partido Popular presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la que llama "crisis ferroviaria" y después tiene previsto comparecer ante los medios, tras el levantamiento del luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba).
La reunión analizará la "crisis" de la red ferroviaria que, a juicio de los populares, está teniendo lugar en España con afectaciones en diferentes puntos y que se ha cobrado la vida de al menos 46 personas, según fuentes del PP.
En la reunión participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y diferentes expertos en gestión ferroviaria.
Los trabajos por el accidente en Adamuz entran en una nueva fase cinco días después
Los trabajos en Adamuz (Córdoba) entran en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez que han sido localizadas las 45 víctimas mortales, cuya desaparición había sido denunciada, y cuando la Guardia Civil ha entregado el primer atestado al juzgado tras concluir la inspección de la zona.
La investigación sobre las causas del siniestro continúa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a la posibilidad de que el origen esté en la infraestructura y en la vía, mientras los expertos aseguran que saber qué provocó el accidente llevará tiempo.
Un desprendimiento de hormigón a la salida de un túnel provoca daños en un tren de Cercanías en Asturias: la línea C1, interrumpida
Un desprendimiento de hormigón a la salida de un túnel provocaba este jueves 22 de enero daños en la carrocería de un tren de Cercanías Asturias sin que se hayan producido daños personales, y obligaba a interrumpir temporalmente la circulación en una línea ferroviaria, según han informaban fuentes de Adif y de Renfe.
Rodalies restablece de forma progresiva el servicio de cercanías en Cataluña tras dos días suspendido por el accidente mortal de Gelida, Barcelona
Rodalies ha anunciado durante la madrugada de este viernes el restablecimiento completo del servicio de cercanías de Cataluña y se ha recuperado progresivamente, –aunque entre retrasos en varias líneas– desde primera hora de la mañana tras dos días con la circulación suspendida por el fatal accidente ferroviario de Gelida, Barcelona, en el que murió un maquinista en prácticas que viajaba con otros tres integrantes en la sala de mandos.
Nuevo incidente en las vías ferroviarias entre Córdoba y Jaén por la caída de un muro de contención
Adif, empresa encargada de las infraestructura ferroviara, ha informado de una nueva incidencia en las vías que ha obligado a cortar la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén; el incidente lo ha provocado la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona, a causa del temporal Ingrid.
Adif está trabajando para restablecer el servicio que está interrumpido desde las 03.47 horas de este viernes en el tramo Córdoba - Linares-Baeza.