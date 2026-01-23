El Gobierno pide a las administraciones y partidos lealtad sobre el accidente ferroviario de Adamuz

Zoe Armenteros 23 ENE 2026 - 08:30h.

Se reactiva el servicio de Rodalies en todas las líneas después de dos días, tras el accidente en Gelida

Finalizan las autopsias de las 45 víctimas de los accidentes de trenes en Adamuz

Concluida la identificación de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo, ahora los investigadores se centran en determinar las causas que provocaron el descarrilamiento del Iryo con el sucesivo choque del tren Alvia que circulaba en sentido contrario. Por el momento, hay muchas hipótesis , pero los expertos consideran que conocer qué sucedió la noche del pasado domingo llevará tiempo y muchas horas de trabajo.

El accidente en el municipio cordobés y después en Gelida, Barcelona cuando un tren de Rodalies descarriló al caer un muro de contención sobre el vagón del maquinista, ha puesto sobre aviso a los maquinistas, que aseguran llevar años denunciando la falta de medidas de seguridad para realizar su trabajo y para los pasajeros, en general.

El servicio de Rodalies se reactivaba, este viernes, tras una reunión entre los trabajadores con Renfe y el ministro de Transportes, Óscar Puente. El sindicato mayoritario del sector ha convocado una huelga general para reclamar garantías de seguridad en la red ferroviaria del Estado.