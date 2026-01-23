Redacción Euskadi 23 ENE 2026 - 12:07h.

La Ertzaintza investiga la agresión y el Ayuntamiento se concentra a las 12 para condenarlo

San SebastiánUna mujer ha sufrido una agresión sexual esta pasada noche del jueves en San Sebastián, la Ertzaintza investiga unos hechos que se habrían producido en la calle Portuetxe del barrio de Ibaeta de la capital guipuzcoana.

Por el momento, no ha trascendido más información sobre la violación a esta mujer, si bien el Ayuntamiento ha convocado para este mediodía una concentración en los Jardines de Alderdi Eder, en repulsa por lo ocurrido.

En una declaración institucional aprobada esta mañana en la Junta de Portavoces el Ayuntamiento manifiesta “su más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con la víctima y su entorno” y califican la agresión como “la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad”.

Lo sucedido “pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual”, añaden.

Declaración Institucional íntegra

"La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián, acuerda la siguiente Declaración Institucional: