La Ertzaintza investiga una violación a una mujer en el barrio de Ibaeta, en San Sebastián
La Ertzaintza investiga la agresión y el Ayuntamiento se concentra a las 12 para condenarlo
San SebastiánUna mujer ha sufrido una agresión sexual esta pasada noche del jueves en San Sebastián, la Ertzaintza investiga unos hechos que se habrían producido en la calle Portuetxe del barrio de Ibaeta de la capital guipuzcoana.
Por el momento, no ha trascendido más información sobre la violación a esta mujer, si bien el Ayuntamiento ha convocado para este mediodía una concentración en los Jardines de Alderdi Eder, en repulsa por lo ocurrido.
En una declaración institucional aprobada esta mañana en la Junta de Portavoces el Ayuntamiento manifiesta “su más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con la víctima y su entorno” y califican la agresión como “la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad”.
Lo sucedido “pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual”, añaden.
Declaración Institucional íntegra
"La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián, acuerda la siguiente Declaración Institucional:
- Tras la agresión sexual que ha tenido lugar en las últimas horas en Donostia / San Sebastián, el Ayuntamiento manifiesta su más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con la víctima y su entorno, y pone a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación. En ese sentido, el Consistorio, desde el momento que ha tenido noticia sobre el caso y tras contrastar la información que nos permitiera tener la visión más completa y certera posible, ha convocando una reunión de urgencia para recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la atención a la víctima y su entorno.
- Este tipo de agresiones son la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad. Lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual.
- En este sentido, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se compromete a seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban una atención rápida, coordinada y eficaz y, al mismo tiempo, para que se refuercen las actuaciones preventivas y no se permita la impunidad de los agresores.
- El Ayuntamiento, como institución pública responsable de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, convoca para el 23 de enero de 2026, a las 12:00h, una concentración de rechazo en los Jardines de Alderdi Eder e invita a toda la ciudadanía a sumarse y expresar su rechazo a la violencia sexual.
- El Ayuntamiento se suma a las convocatorias de repulsa que se realicen en la ciudad".