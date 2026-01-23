Raquel Noya A Coruña, 23 ENE 2026 - 12:36h.

El arrestado es un delincuente sexual de 46 años y natural de A Coruña que se encontraba prófugo de la Justicia

Agentes de la Policía iniciaron una arriesgada persecución por los tejados de la ciudad, donde amenazó con precipitarse

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, un pederasta incluido en la lista de 'los 10 más buscados del país', en un arriesgado operativo en la que llegó a atacar a un agente con un objeto punzante antes de ser reducido. Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo en las proximidades de A Coruña quien, al ser localizado, trató de escapar huyendo incluso por los tejados de la ciudad, y “amenazando con precipitarse al vacío”, iniciándose una persecución que puso en riesgo a los actuantes al mostrarse “extremadamente violento”.

Se trata de un delincuente sexual de 46 años y natural de esta ciudad gallega que se encontraba prófugo de la Justicia, siendo buscado por agresión y abusos a una menor de diez años, cometidos desde el año 2012 hasta el 2016. Durante ese tiempo, el fugitivo agredió sexualmente a la hija de su expareja sentimental, así como a una amiga de ésta, “haciendo uso de una brutal violencia cuando la víctima trataba de resistirse”, detallan fuentes policiales. Unos cargos por los que se enfrenta a 23 años de cárcel.

Violencia "brutal" hacia sus víctimas

Según la Policía, Vázquez Patino “no dudaba en hacer uso de una violencia brutal cuando la víctima trataba de resistirse, llegando a propinarle numerosos golpes en la cabeza hasta conseguir intimidarla y doblegar su voluntad”. Asimismo, amenazaba a su víctima con matarla a ella y a toda su familia si contaba algo y le prohibía tener novio, alegando que “era suya”.

Esta situación se prolongó hasta el 2016, año en que la madre de la víctima puso fin a su relación con el ahora detenido. En 2014, aprovechando la visita de una amiga de la hija de su expareja que quedó a dormir en el domicilio, el prófugo se metió de forma sorpresiva en la cama de la menor y, sin mediar palabra y haciendo uso de la violencia, la agredió sexualmente. En otra ocasión en la que la misma menor volvió a la vivienda para visitar a su amiga, Vázquez Patiño volvió a agredirla en un momento en el que quedó a solas con ella.

Incluido en la lista de los más peligrosos del país

El nombre, el rostro y sus características físicas fueron incluidos en noviembre del año pasado en la lista de los fugitivos más peligrosos del país. La Policía Nacional envió a todos los medios y puso carteles por estaciones y aeropuertos. La cabecera local La Voz de Galicia explica que los agentes “ya lo tenían bajo vigilancia” y que, “sin apartarse de él durante los últimos días”, decidieron proceder a su arresto con la ayuda del Grupo de Operaciones Especiales.

Los agentes encargados del caso descubrieron que hacía un tiempo que residía con otra identidad en Meicende (Arteixo), llevando, en apariencia, una vida discreta. Algunos de los funcionarios adscritos a este grupo policial se desplazaron desde Madrid y, “al cerciorarse de que era él, lo arrestaron”, detalla la cabecera.

Añade que al figurar entre los diez fugitivos más buscados de España, intentó borrar cualquier pista sobre su paradero y recurrió a familiares para ocultarse. Aunque fue condenado, no llegó a entrar en prisión porque permanecía huido, lo que motivó la emisión de varias órdenes de localización, detención y posterior ingreso en prisión. Dada la gravedad de los delitos, la Policía otorgó carácter prioritario a su búsqueda.

Ante esta situación, el prófugo extremó las precauciones para no dejar rastro para lo que presuntamente contó con el apoyo de su entorno familiar, especialmente desde su inclusión en la citada lista. Después de numerosas actuaciones policiales, las primeras pesquisas situaron su posible ubicación en Pontevedra, pero el avance de la investigación permitió confirmar que había trasladado su residencia a A Coruña, donde se reforzaron los operativos de vigilancia y donde finalmente fue detenido.