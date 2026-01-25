El obispo de Córdoba, en el funeral por el accidente de Adamuz: "Tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de lo trágico"

CórdobaLa caseta municipal de Adamuz ha acogido el funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente de trenes del pasado domingo, que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la provincia.

En una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y con una veintena de sacerdotes, entre ellos el párroco de San Andrés en Adamuz y el obispo emérito de la diócesis, Demetrio Fernández, se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente.

La ceremonia en honor a los fallecidos y a los afectados del siniestro de Adamuz

La ceremonia, presidida por la imagen de la Virgen de Sol, patrona de Adamuz, ha comenzado con la intervención del alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien ha reconocido que se encuentran con "el corazón herido" después de la tragedia que han vivido en el municipio.

Moreno, que participó directamente en las tareas de ayuda a los heridos desde el momento en que tuvieron conocimiento del accidente, ha reconocido que la noche del siniestro "acudimos a nuestra patrona buscando fuerza y serenidad para ayudar a los pasajeros" de los trenes implicados.

Y hoy, una semana después, "Adamuz eleva a ella su mirada para pedirle intercesión para que nos conceda consuelo y esperanza".

El obispo de Córdoba ha recalcado que el accidente ferroviario ha dejado a "toda España sumida en la tristeza".

Ha recordado esa noche "oscura y trágica" en la que varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. "Cuarenta y cinco de ellas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Otras resultaron heridas de distinta gravedad".

El obispo de Córdoba: "Tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de lo trágico"

Asimismo, ha apostillado que "la preocupación" por la recuperación de los heridos de distinta gravedad "continúa", al tiempo que ha explicado que "todo este pueblo de Adamuz y el vecino de Villafranca, toda Andalucía y toda España ha quedado sumida a la tristeza".

En este sentido, ha indicado que, "aunque nos resulta imposible vivir plenamente" tras el "gran dolor causado por le trágico accidente" y ante la "tristeza y perplejidad que nos embarga".

Previamente a la misa, Fernández ha lamentado "la confusión" de las autoridades que impidió que los sacerdotes desplazados hasta el lugar del siniestro administraran los últimos sacramentos a los heridos.

"Creo que fue un momento de tanta confusión al que no estamos acostumbrados, ni tampoco las autoridades", ha afirmado el obispo de Córdoba, con anterioridad a la homilía.

En declaraciones a los medios de comunicación, el obispo ha concretado que cabe la posibilidad de que no se tuviera en cuenta la opción de acceder a los sacerdotes al lugar de los hechos y que atendieran a las víctimas del suceso, porque "pensaban que los muertos ya están todos muertos y que los vivos, se les puede hacer algo por ellos". En este sentido, ha precisado que "esa falta de entendimiento pudo provocar dicha confusión, que a todos nos pilló un poco desprevenidos".

En contraposición, Fernández ha querido destacar la prontitud de la parroquia y de todos los vecinos del pueblo, y ha subrayado que "han hecho un despliegue impresionante, que también han servido y han ayudado mucho a las personas que no estábamos aquí en ese primer momento para hacernos la idea".

Los asistentes a la ceremonia

Alcaldes de la comarca del Alto Guadalquivir, donde se encuentra Adamuz, como los de Villafranca, Francisco Palomares; Montoro, Lola Amo; Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, que, entre otros, acudieron en los primeros momentos del siniestro, han asistido este domingo a la misa en homenaje a las víctimas, junto a regidores municipales de toda la provincia.

Los consejeros de Universidad, José Carlos Gómez Villamando, y Justicia, José Antonio Nieto; el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, o la subdelegada del Gobierno, Ana López, han sido algunas de las autoridades presentes en la ceremonia.

Tampoco han faltado los representantes de la Guardia Civil, Protección Civil y policías locales de los distintos municipios que han participado en el operativo desplegado durante toda la semana en la zona del siniestro.

Tras la celebración eucarística, el obispo y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, han depositado una corona en la zona cero del accidente.